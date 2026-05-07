Gremios de la ANDE plantan a su presidente y exigen derogación de decretos “ilegales”

La crisis interna en la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) sigue candente y la tensión alcanzó hoy un nuevo pico. En un gesto de unidad gremial, tanto la Unión de Ingenieros de la ANDE (UIA) como el Sindicato de Trabajadores (Sitrande) rechazaron la invitación del presidente de la institución, Ing. Félix Sosa, a una reunión informativa en el salón auditorio de la sede central.

Ambos sectores coinciden en que no validarán con su presencia decisiones que consideran unilaterales y lesivas para el patrimonio nacional.

Para los ingenieros de la UIA, la negativa de asistir a las 14:00 horas responde a experiencias previas en las que su imagen fue utilizada para “validar decisiones unilaterales” que luego se quitaron de contexto, según señalan en un comunicado que dieron a conocer.

El gremio técnico sostiene que mientras los Decretos N.° 5860 y 5861 no sean derogados, no participarán de ninguna mesa informativa, calificando las propuestas oficiales como “soluciones parches”, que no atacan el fondo del problema técnico y financiero.

Por su parte, Sitrande ratificó su postura de rechazo absoluto, calificando el escenario actual como un “caos jurídico”. El gremio, liderado por Adolfo Villalba, sostiene que el ordenamiento jurídico paraguayo no admite que se pretenda subsanar mediante resoluciones administrativas situaciones derivadas de decretos cuya legalidad está cuestionada, lo que genera una superposición normativa peligrosa para la estabilidad de la institución.

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Acción judicial en puerta y respaldo político

La ofensiva gremial no se quedará solo en el desplante institucional. Los asesores jurídicos de Sitrande ya se encuentran ultimando los detalles para la presentación de una Acción de Inconstitucionalidad contra los polémicos decretos. Esta medida contará con el respaldo político del diputado colorado, disidente, Mauricio Espínola, en su carácter de Presidente de la Comisión de Entes Binacionales Hidroeléctricos de la Cámara Baja.

Sitrande, en una nota enviada al Ing. Sosa, dejó constancia expresa de que no tuvo participación ni acceso a los borradores de las normativas antes de su publicación oficial. En la misiva, los trabajadores responsabilizan exclusivamente a las autoridades de la ANDE por las consecuencias jurídicas, económicas y patrimoniales que puedan derivar de la aplicación de estos marcos tarifarios para sectores de alto consumo.

La magnitud de las implicancias técnicas y financieras requiere, según la UIA, un tratamiento serio y estrictamente técnico que priorice el resguardo de los intereses nacionales. Los ingenieros advierten que la propuesta del titular de la ANDE, de introducir modificaciones mediante una resolución de presidencia, lejos de resolver el conflicto, acarrearía un mayor desorden jurídico y comprometería la soberanía energética.

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Hacia una huelga general a finales de mayo

El conflicto amenaza con paralizar los servicios operativos de la estatal en las próximas semanas. La resolución del Consejo de Delegados de Sitrande, fechada el 4 de mayo, ya puso a consideración de su Asamblea General Ordinaria de finales de este mes la articulación de una huelga general en conjunto con las Centrales Obreras de todo el país.

El malestar radica en que los técnicos consideran que estos decretos podrían ocasionar un grave perjuicio patrimonial al Estado paraguayo. Argumentan que se están comprometiendo recursos estratégicos bajo condiciones que afectan la seguridad jurídica y la razonabilidad administrativa necesaria para manejar un ente de la importancia de la ANDE.