¿Premio consuelo?: Peña llevó a “Césarito” a Taiwán

Tras su breve visita a Los Ángeles, Estados Unidos, el presidente de la República, Santiago Peña, inició hoy su nutrida agenda oficial en Taipéi, Taiwán, respondiendo una invitación de su homólogo taiwanés William Lai. A su llegada a la nación oriental, Peña, junto con su delegación oficial, apunta a profundizar la alianza estratégica entre ambos países.

Paraguay es el único aliado diplomático de Taiwán en Sudamérica, uno de los 12 países en el mundo. China la considera una isla rebelde. Taipéi, a su vez, no es miembro de las Naciones Unidas.

Peña estará en Taiwán hasta el 10 de mayo. Luego se trasladará a Manila, Filipinas, del 10 al 12 de mayo, conforme a la nota de autorización que remitió al Senado.

Los viajes serán los N° 65 y 66 de Santiago Peña desde que asumió el cargo el 15 de agosto de 2023.

En la misiva, el Poder Ejecutivo aclara que la presencia de Peña en tierras del lejano Oriente podría prolongarse, situación que se comunicará al Senado, si hubiera lugar.

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Llamó la atención, en la foto que posó Peña con la delegación de empresarios y ministros del Poder Ejecutivo y el embajador paraguayo en Taipéi, Darío Filártiga, al gobernador de Guairá y titular del Consejo de Gobernadores, César Luis “Césarito” Sosa, quien tiene aspiraciones, aunque disminuidas, de tener la “bendición” para su postulación a la Vicepresidencia de la República por Honor Colorado para el 2028.

Pero, la semana pasada, el expresidente, titular de la Asociación Nacional Republicana (ANR) y jefe de HC, Horacio Cartes, dio un guiño a favor de Juan Carlos Baruja como compañero del vicepresidente Pedro Alliana, el futuro presidenciable cartista.

El ministro del Ministerio de Urbanismo, Vivienda, y Hábitat (MUVH) y senador con permiso, tendría de esta manera el visto bueno de Cartes.

Con este panorama, el gobernador de Guairá, quien tenía el apoyo de los gobernadores colorados, que son 15 en total, vio relegadas sus chances.

El otro aspirante a la precandidatura a la vicepresidencia de la República por HC es el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, quien mostró el apoyo de la bancada de diputados y un sector de seccionaleros de la Capital.

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Visita a Taiwán

En su primer día, Peña visitó al canciller Lin Chia-Lung y mantuvo un encuentro con el secretario general del Consejo de Seguridad Nacional de Taiwán, Joseph Wu.

Durante esta jornada, Peña recibió el Doctorado Honoris Causa por parte de la Universidad Taiwán Tech e igualmente mantuvo una reunión con los becarios paraguayos de la misma universidad.

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Como cierre de la jornada, asistió a la cena ofrecida por el canciller de Taiwán, Lin Chia-lung, conjuntamente con la delegación de empresarios paraguayos.

Luego de Taiwán, Peña se trasladará a Manila, Filipinas, país asiático que el año pasado abrió la importación de proteínas animales, como la aviar.