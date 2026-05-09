ANDE, en su apuesta a la energía solar, capacita a técnicos para el futuro del sistema eléctrico

La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) finazó un curso de capacitación en sistemas fotovoltaicos, enfocado en la generación de energías renovables. El titular de la estatal, Ing. Félix Sosa, subrayó la importancia de adaptar el capital humano a las nuevas tecnologías de generación energética que demanda el país. Fue durante el acto de clausura, realizado este lunes 4 de mayo.

El programa formativo fue ejecutado de manera conjunta entre el Departamento de Formación y Capacitación de la Dirección de Recursos Humanos de la ANDE y el Instituto Técnico Superior San Lorenzo. La iniciativa, desarrollada bajo una modalidad híbrida, demandó una carga horaria de 180 horas, durante las cuales los funcionarios de diversas áreas operativas y administrativas profundizaron en el diseño y la operatividad de la energía solar.

Como resultado tangible de esta capacitación, los participantes llevaron a cabo la construcción de un parque solar de uso didáctico, ubicado en la sede social de la ANDE en el barrio Trinidad de Asunción. Esta infraestructura no solo sirvió como práctica final para los estudiantes, sino que permanecerá en el predio como un laboratorio de investigación, permitiendo realizar pruebas técnicas y capacitaciones continuas para futuros técnicos del sector eléctrico.

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Infraestructura para la investigación

Durante la ceremonia, el Ing. Félix Sosa enfatizó que Paraguay se encuentra en una etapa crítica donde la diversificación de la matriz de generación de energía es fundamental para el desarrollo nacional. En este contexto, destacó que la generación fotovoltaica, especialmente aquella que incorpora sistemas de almacenamiento de energía, se presenta como una de las alternativas más viables y de rápida implementación para cubrir la demanda creciente.

La formación técnica brindada permitió que los funcionarios adquieran competencias específicas para el dimensionamiento, planificación e instalación de paneles solares, destacaron. Con estas nuevas capacidades, la estatal busca reducir la dependencia de fuentes tradicionales y prepararse para una integración más agresiva de fuentes no convencionales dentro del Sistema Interconectado Nacional (SIN).

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Cabe recordar que la ANDE junto con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y la Municipalidad de Mariscal Estigarribia formalizaron recientemente un convenio para la instalación de una central solar en el departamento de Boquerón. El proyecto establece la construcción de una planta de 10 MW con sistema de almacenamiento, orientada a la infraestructura energética del Chaco paraguayo. Además, la empresa estatal tiene el objetivo de incorporar 140 MW de energía solar fotovoltaica al sistema eléctrico nacional.

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Pioneros en energías renovables

Según las autoridades, la ANDE busca anticiparse a las transformaciones del mercado energético regional y global. La creación de este centro de investigación en Trinidad permitirá a los técnicos nacionales experimentar con tecnología de punta y ajustar los estándares de instalación a las condiciones climáticas y geográficas propias de nuestro territorio.

Este avance se alinea con los planes estratégicos de la institución, que apuntan a una modernización del sistema eléctrico que sea sostenible en el tiempo. La incorporación de energías limpias y la capacitación constante del personal técnico son vistas como los pilares para garantizar un servicio eficiente y acorde a las exigencias industriales y residenciales del futuro cercano, mencionaron.

Finalmente, se remarcó que la culminación de este curso es solo el inicio de una serie de capacitaciones que pretenden alcanzar a más funcionarios en todo el país. La meta es consolidar un cuerpo técnico capaz de liderar la transición hacia una infraestructura eléctrica más diversificada y resiliente, apoyada en la innovación tecnológica y el aprovechamiento de los recursos naturales del Paraguay.

Del evento de clausura participaron también el Ing. Gustavo Arévalos, del Centro Técnico San Lorenzo, y el Lic. Javier Buongermini, Director de Recursos Humanos de la ANDE. Los presentes coincidieron en que este tipo de alianzas educativas posicionan a la institución como un referente en la formación especializada dentro del sector público paraguayo.