Destacan crecimiento económico y principales desafíos, en encuentro de estudiantes de la UCA

Con la visión de fortalecer la academia en Paraguay, el Club de Economía de la Facultad de Ciencias Contables, Administrativas y Económicas de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción (UCA) organizó el evento Summit “Visionarios: Economistas del mañana”, que tuvo como escenario el Instituto del Banco Central del Paraguay (BCP).

Entre los panelistas el estuvo el asesor de la Presidencia en Asuntos Sociales y Económicos, Juan José Galeano, quien dio apertura al encuentro destacando el crecimiento económico del país.

Galeano destacó los indicadores que actualmente muestra Paraguay, resaltando la proyección de crecimiento económico del 4,2% para 2026, la más alta de la región. Este 2026, es el cuarto año consecutivo que el país desarrolla una expansión superior al 4%”, afirmó. Asimismo, explicó que en dos décadas la pobreza total cayó del 58% al 16%, mientras que la pobreza extrema descendió del 16% al 2,4%.

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Pero más allá de los números, refirió Galeano que el foco estuvo puesto en los jóvenes. “Se los invitó a cuestionar esos números, a pensar en lo que falta y a ser parte de la construcción del país. La idea que quedó resonando: Paraguay no tiene que elegir entre tradición e innovación, puede combinar las dos cosas. Y esa tarea les toca a ellos”, refirió.

Summit con visión de construir academia en Paraguay

A su turno, Fabrizio Gamarra, presidente del Club de Economía de la UCA, manifestó que la organización del Summit se realizó justamente con la visión de construir academia en Paraguay. “Entendemos que es un gran déficit histórico de nuestro país y queremos acompañar ese impulso del crecimiento de la academia en nuestro país, por eso decidimos que teníamos que hacer una cumbre que agrupe a estudiantes de todo el país”, refirió.

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Además, explicó que el encuentro permitió conversar y debatir ideas con las autoridades que hoy conducen los destinos del país, especialmente en el ámbito económico.

“Tenemos ese deseo de que quienes estén estudiando Economía tengan una visión nacional, entiendan que el futuro en algún momento va a depender de ellos y de la formación que hoy estén obteniendo. Sería una catástrofe llegar a puestos de autoridad sin tener la preparación necesaria”, resaltó Gamarra.

Reforzar la formación de los jóvenes

Por su parte, Cecilia Cardozo, directora de eventos del Club de Economía de la UCA, señaló que el encuentro fue abierto a todo público y de acceso gratuito. “Teníamos un máximo de 250 y hasta el día de ayer teníamos 230 inscritos aproximadamente”, indicó. Además, comentó que son 20 los alumnos comprometidos en la organización del evento.

Al ser consultada sobre la apertura de las autoridades nacionales que participaron de los paneles de debate, sostuvo que desde el sector público existe predisposición para reforzar la formación de los jóvenes mediante este tipo de actividades.

“Agradecemos realmente esa apertura porque no es fácil seguramente para todos tener ese acceso y nosotros tenemos la bendición de poder escuchar de primera mano a quienes están ahí hoy”, expresó Cardozo.

En otro momento de la entrevista, recordó que el Club de Economía de la UCA cuenta con 15 años de vigencia en el país.

“Hoy somos una personalidad jurídica, una organización sin fines de lucro. La visión es siempre crecer y hacer más proyectos, más impacto, más influencia, pero siempre cada uno tiene la libertad de poner su impronta cuando tenga que hacer gestión”, concluyó Cardozo.

Además de Juan José Galeano, estuvieron como panelistas Liana Caballero Krause y Carmen Marín, junto con representantes del mercado financiero, la industria y el ecosistema emprendedor.

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Los paneles abordaron temas vinculados al rigor académico como base de la institucionalidad, la sostenibilidad fiscal y el fortalecimiento del capital humano, la profundización del mercado de capitales, el financiamiento para el desarrollo industrial, así como la innovación financiera, la transformación digital y los nuevos modelos de negocio.

Además, se discutieron los desafíos generacionales y el liderazgo joven como ejes estratégicos para el crecimiento económico y la competitividad del país.