Universidad Católica: renunció decano de Medicina, tras protesta de estudiantes

El doctor Rafael Figueredo, renunció esta tarde a su cargo de decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica, luego de las protestas de estudiantes que le exigían su salida, por supuestos malos tratos hacia docentes y directivos.

Luego de las protestas de estudiantes dentro del campus Santa Librada, la declaración de un paro total de actividades académicas y una manifestación frente a las oficinas del rectorado, el presbítero Cristino Bohnert, rector de la UC, resolvió la designación de un nuevo encargado de despacho en Ciencias de la Salud, en reemplazo de Figueredo.

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El problema se inició luego de que casi todo el plantel directivo de Medicina presentó su renuncia al cargo, debido a estos supuestos malos tratos y por presuntas persecuciones por parte del decanato.

¿Quién es el nuevo decano de Medicina en la UC?

En reemplazo del renunciante Rafael Figueredo, el rector Cristino Bohnert, firmó la resolución N° 81/26 que indica que “resulta necesario el aseguramiento de la continuidad administrativa académica de la Facultad de Ciencias de la Salud”.

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Por esta razón, decidieron nombrar al nefrólogo Walter Cabrera como el nuevo decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UC. El médico es un conocido docente con años de carrera en la institución.

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Con esta medida, los estudiantes resolverán levantar el paro académico y las protestas que venían realizando. Para el lunes, las clases se retomarían con normalidad, hasta el asueto por Semana Santa, cuya fecha aún no fue confirmada de forma oficial.