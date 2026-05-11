Precios del gas pueden seguir subiendo: así es el consumo en los hogares del país

Las empresas fraccionadoras de gas licuado de petróleo (GLP) aplicaron aumentos de precios desde la semana pasada, con subas de entre G. 500 por kilo y G. 300 por litro, lo que ya impactó en el bolsillo de los usuarios. Sin embargo, referentes del sector no descartan nuevos reajustes proximamente.

Tras los últimos incrementos, la garrafa de 10 kilos subió alrededor de G. 5.000, ubicándose entre G. 110.000 y G. 125.000, dependiendo de la marca y la distancia de distribución.

En el caso de la venta por litro en estaciones de servicio, los precios se sitúan entre G. G. 4.240 y G. 5.200, considerando que Petropar es la única empresa que aún no realizó reajustes en este segmento.

El empresario del sector, Ausberto Ortellado, explicó que las subas responden a un incremento sostenido de los costos en origen y de la logística de distribución.

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Suba del 20% y mayores costos logísticos

Señaló que el precio del producto en el exterior aumentó más del 20%, lo que equivale a unos US$ 120 por tonelada, a lo que se suman los mayores costos del combustible y del flete a nivel local. Hoy Argentina es la proveedora principal de este combustible a nuestro país.

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“Estamos hablando de aumentos importantes en toda la cadena: combustible, transporte y distribución. Ese es el motivo fundamental de la suba”, indicó.

Ortallado añadió que el gas licuado es un derivado del petróleo, por lo que las variaciones internacionales del crudo también inciden directamente en el precio final. En ese sentido, mencionó que el petróleo y sus derivados han tenido incrementos superiores al 50% en los últimos períodos.

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Respecto a nuevas subas, el empresario afirmó que aún no hay una fecha confirmada, pero estimó que podrían darse a fines de mayo o en junio, dependiendo del comportamiento del mercado internacional y del dólar.

“Yo ya subí G. 500 por kilo hace dos semanas y estoy expectante. No te puedo dar una fecha exacta de otra suba, pero podría darse si la situación sigue igual”, expresó.

Precio del gas: Baja del dólar ayudó para contener, por ahora

En ese punto, destacó que la baja del dólar está ayudando, por el momento, a contener mayores aumentos, aunque advirtió que el escenario sigue siendo inestable y depende de la evolución de los costos externos.

Mientras tanto, el sector se mantiene atento a la evolución de los precios internacionales y a los costos internos, que siguen presionando al alza el precio final del gas en el país.

Consumo del gas en nuestro país

El consumo de gas en Paraguay forma parte de una matriz energética diversa en los hogares. Según datos Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el 49,8% de las viviendas utiliza gas como principal fuente para cocinar, con mayor predominio en zonas urbanas (57,5%) frente a las rurales (31,1%).

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En contraste, la leña sigue teniendo un peso importante, especialmente en el área rural, donde alcanza el 31,6%, mientras que a nivel país representa el 11,3%.

Por su parte, la electricidad es utilizada por el 32,7% de los hogares, y el carbón por el 4%, lo que refleja la coexistencia de distintas fuentes de energía en el consumo cotidiano.

El mercado de GLP en nuestro país refleja una dinámica de consumo masivo que alcanza un total de más de 82 millones de kilos, distribuidos entre las principales fraccionadoras del país, de acuerdo con los datos del Ministerio de Industria y Comercio (MIC). Este consumo se traduce en 8,2 millones de garrafas de 10 kilos.

Esta cifra global, que consolida la demanda tanto del sector doméstico como del industrial, pone de manifiesto la magnitud del abastecimiento nacional.

El volumen de venta está liderado por una fuerte concentración en las cuatro empresas con mayor capacidad operativa, las cuales movilizan más del 50% de este combustible esencial para la economía paraguaya.