Suba de combustibles: así quedan los precios de Petropar frente a los privados

Petróleos Paraguayos (Petropar) aplicó desde ayer, 4 de mayo, una nueva suba de entre G. 300 y G. 750 por litro en los precios de todos sus combustibles en su red de estaciones de servicio.

La estatal ajustó sus valores al alza debido a la coyuntura internacional y la presión sobre los costos de importación. En un recorrido de ABC por los servicentros se pudo observar que los carteles de precios muestran precios más bajos de la petrolera pública frente a los emblemas privados, sobre todo en el diésel, fundamental para la economía del país.

Con este ajuste, los combustibles de Petropar acumulan una suba de G. 1.950 por litro en los dos tipos de diésel y de G. 1.500 en las naftas, en comparación con los valores registrados en febrero de este año, antes del agravamiento del conflicto en Medio Oriente.

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La mayor brecha sigue en el gasoíl

De acuerdo con un relevamiento de deste diario en estaciones de servicio, el diésel común es el producto en el que se observa la mayor diferencia entre la estatal y el sector privado.

Mientras Petropar comercializa el gasoíl tipo III a G. 8.200 por litro, el promedio en los emblemas privados se ubica en G. 8.930, lo que representa una diferencia de G. 730 por litro.

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En el segmento del diésel premium, la brecha es de G. 650, con un precio de G. 10.000 en Petropar frente a un promedio de G. 10.650 en estaciones privadas.

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Comportamiento en las naftas

En las naftas, en cambio, la diferencia es menor. Las de 88 y 93 octanos presentan una brecha de apenas G. 50 por litro a favor de Petropar. Por su parte, la nafta de 97 octanos muestra una diferencia de G. 200, con un precio de G. 8.540 en la estatal frente a los G. 8.740 del sector privado.

Impacto porcentual de las subas

En términos porcentuales, el incremento en Petropar durante los últimos meses ha sido significativo. El diésel común lidera con una suba acumulada del 31,2% desde febrero, seguido por la nafta de 88 octanos, que aumentó un 28,9%.

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Desde el sector privado, sin embargo, persisten los cuestionamientos hacia Petropar por mantener lo que consideran “precios políticos”. Referentes del rubro advierten que esta práctica distorsiona la competencia y genera incertidumbre en la formación de precios, especialmente en un contexto de alta volatilidad externa.