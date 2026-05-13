Economía
13 de mayo de 2026 a la - 08:03

Anuncian ferias de carne vacuna en los barrios: ¿dónde empezarán?

Hombre con gorro verde y delantal sostiene un teléfono, rodeado de productos alimenticios en un ambiente festivo.
Un hombre con gorro verde y delantal atiende a clientes en un mercado al aire libre en la Costanera de Asunción.Brian Cáceres, ABC TV

Trabajadores del campo de diversos puntos del país se encuentran desde muy temprano ofertando productos a precios de oferta en la Costanera de Asunción. Desde allí, el ministro de Agricultura, Carlos Giménez, anunció que replicarán la feria de la carne en varios barrios de Asunción y también en Concepción y otras cabeceras departamentales.

Por ABC Color

Por el Día de la Madre se realiza este miércoles una feria de la agricultura familiar campesina y también de la carne vacuna en la Costanera de Asunción. El ministro de Agricultura, Carlos Giménez, señaló que esta es la tercera edición de las ofertas de carne vacuna en este punto.

“Y vamos a lanzar pronto la carnicería en tu barrio. Vamos a llevar a los barrios también”, anunció en vivo para ABC TV.

Personas adultas interactuando en un mercado al aire libre, rodeadas de puestos que ofrecen verduras, quesos y carnes, algunos vestidos con camisetas verdes.
Multitudes participan de la feria de agricultura familiar campesina y carne en la Costanera de Asunción, comprando productos agrícolas y alimentos.

En ese sentido, destacó que la siguiente edición de la feria de la carne será en Concepción pero luego irán recorriendo varias cabeceras departamentales. También irán a otros barrios de Asunción, con ediciones más pequeñas “porque es lo que pide la gente”.

El primer barrio de Asunción que tendrá una feria de la carne será Tacumbú, pero aún no se indicó la fecha. “Vamos a ir a los barrios, con camiones más pequeños”, resaltó el ministro.

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¿Cuánta carne venderán hoy en la Costanera de Asunción?

El titular de Agricultura detalló que inicialmente el frigorífico aliado para esta feria preparó 11.000 kilos de carne vacuna para hoy. No obstante, afirmó que están preparados para reforzar más cortes si es necesario.

“Lo que no queremos es que nos falte. Tenemos suficiente para reposición. No hay límites de compra; pueden llevar 10, 15 o 20 kilos, lo que quieran”, enfatizó Giménez.

Celebró además la concurrencia y recordó que están ofreciendo cortes para la parrilla pero también “para el día a día”.

Feria carne Costanera Asunción
Feria carne Costanera Asunción

Diversos productos

Más allá de los variados cortes de carne vacuna, también hoy se ofrecen frutas, verduras, hortalizas, quesos, leche, huevos, harina de maíz, almidón y otros productos del campo.

En cuanto a la carne, también se oferta una amplia variedad, como gallina casera, cerdo y pato, por ejemplo.

Paralelamente, también se venden alimentos caseros listos para consumir, como sopa paraguaya, chorizo misionero y empanadas.