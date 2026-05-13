Dudosas obras vía PTI: inauguran centro de primera infancia en feudo de “Bachi”

El primer Centro de Atención Integral a la Primera Infancia (CAIPI) del Chaco, ubicado en Villa Hayes, abrió oficialmente sus puertas para brindar atención a más de 120 niños y sus familias, como un espacio orientado al cuidado, la estimulación temprana y el acompañamiento integral en esta etapa clave del desarrollo.

El acto inaugural fue encabezado por el presidente de la República, Santiago Peña, y contó con la participación de la ministra de Obras Públicas y Comunicaciones, Claudia Centurión; el ministro de la Niñez y la Adolescencia, Walter Gutiérrez; la ministra de Salud, María Teresa Barán, además de autoridades locales y familias beneficiadas.

La obra está ubicada en Villa Hayes, capital del departamento de Presidente Hayes, distrito considerado feudo político del senador cartista Basilio “Bachi” Núñez, quien también participó de la inauguración. El proyecto forma parte del paquete de 20 centros adjudicados por el Gobierno a través de la Fundación Parque Tecnológico Itaipú (PTI), bajo un esquema cuestionado por su escasa transparencia.

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Obras dudodas vía PTI

Para estas contrataciones se recurrió al PTI, un mecanismo que permite eludir los controles establecidos por la Ley Nº 7021 de Contrataciones Públicas, ya que sus procesos no se rigen por dicha normativa. Hasta la fecha, las instituciones involucradas no han divulgado los montos de los contratos ni eventuales modificaciones.

Durante su intervención, el presidente destacó el alcance social de estos espacios y el compromiso del Gobierno con la atención a la primera infancia. “Tener médicos, tener psicopedagogas, tener personal calificado es una enorme responsabilidad la que estamos asumiendo, pero aceptamos el desafío porque sabemos que podemos y lo seguiremos haciendo en otras 47 ciudades, de la misma manera que estamos acá”, expresó.

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Asimismo, Peña agradeció el trabajo del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) en la ejecución del proyecto. “Mi querida Claudia, gracias por el trabajo del MOPC en asegurar, en controlar, en supervisar que las obras realmente cumplan con los estándares más altos”, señaló.

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Detalles de la obra que se ejecuta con poca transparencia

Las adjudicaciones recayeron en Tecnoedil S.A., representada por Paul Sarubbi, y Constructora Chaco S.A., representada por Luis María Gulino. En el caso específico de Villa Hayes, la obra está a cargo de Tecnoedil, con fiscalización del Consorcio RVV ICASA y supervisión técnica del MOPC.

A nivel nacional se prevé la construcción de 50 centros en los 17 departamentos y en Asunción. La primera etapa contempla 20 espacios ya adjudicados, que ofrecerán servicios de cuidado, nutrición, estimulación temprana y acompañamiento familiar.

Cada centro debía tener un costo estimado de G. 2.600 millones (unos US$ 335.000). Con base en esta cifra, los primeros 20 demandarían alrededor de US$ 6,7 millones. Sin embargo, los montos reales adjudicados siguen sin ser publicados por el PTI.

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Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles sobre el avance de los demás centros ni sobre los procesos de adjudicación pendientes. Hasta ahora, las únicas obras inauguradas son las de Capiatá y Villa Hayes.

Los centros serán construidos en Asunción, Ciudad del Este, Concepción, San Estanislao, Eusebio Ayala, Villarrica, Coronel Oviedo, Yhú, San Juan Nepomuceno, Encarnación, Cambyretá, San Juan Bautista, Yaguarón, Capiatá, Pilar, Pedro Juan Caballero, Curuguaty, Villa Hayes, Mariscal Estigarribia y Puerto Casado.