Proveedores insisten en respuestas del MEF sobre deuda con el sector salud

Rocío Figueredo, vocera de la Cámara de Representantes e Importadores de Productos Farmacéuticos, Tocador, Domisanitarios y Afines (Cripfa), señaló que el pago de los US$ 100 millones trajo alivio al sector. Ahora aguardan que se efectivicen los US$ 80 millones restantes acordados.

Sin embargo, manifestó que la preocupación real del sector radica en que la deuda supera los US$ 1.000 millones. “Con este pago de US$ 180 millones queda aún un saldo muy grande que nos habían dicho se iba a pagar mediante una cesión de deudas”, refirió.

En conversación con ABC, explicó que, para concretar esa cesión de deuda, se requiere una reglamentación que debe ser elaborada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), conforme a lo estipulado en el Presupuesto General de la Nación.

“Nosotros recibimos un documento antes de Semana Santa, lo revisamos con nuestros asesores legales, hicimos los comentarios y lo remitimos nuevamente al Ministerio de Economía. Desde ese momento no tuvimos más novedades”, resaltó.

Agregó que, si bien están al tanto de que el MEF se reunió con la Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban) y que existe interés por parte de la banca privada en participar de esta operación de liquidez y de la cesión, hasta ahora la cartera económica no dio retorno sobre el avance de esas reuniones ni sobre la reglamentación en cuestión.

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Proveedores exigen previsibilidad financiera

“No sabemos si la cesión va a ser por US$ 100, 200 o 300 millones; y, sea por el monto que sea, también queremos saber qué va a pasar con el resto de lo adeudado. Es decir, si se pagan US$ 180 millones en estos dos pagos de abril y mayo, más el monto de la cesión, qué va a pasar con el saldo, cuándo se va a pagar y de cuánto estamos hablando”, aseguró.

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Figueredo sostuvo que uno de los puntos más importantes que los proveedores solicitan al Estado es la previsibilidad financiera. “El sector viene haciendo un esfuerzo muy grande para poder cumplir con las obligaciones e, inclusive, seguir cumpliendo con sus contratos con el Ministerio de Salud”, afirmó.

Solicitan reunión presencial con autoridades

Afirmó que, si bien se encuentran en constante comunicación con el ministro del MEF, Óscar Lovera, y su equipo, no obtienen las respuestas que requieren para llevar tranquilidad al sector.

“No tenemos una respuesta certera. Nos dicen: ‘estamos viendo, estamos analizando, nos reunimos con la Asoban’. Lo que no estamos obteniendo es cuándo nos volvemos a juntar con todas las cámaras y cuándo nos envían este documento para poder ver cuáles van a ser las reglas del juego”, dijo.

Proveedores no podrán asumir intereses generados por cesión de deuda

La vocera de Cripfa señaló además que los proveedores mantienen la postura de no hacerse cargo de los intereses bancarios.

“Esta operación va a llevar consigo varios intereses y gastos que son normales administrativamente hablando dentro de la cesión bancaria. Sin embargo, el proveedor actualmente no está en una situación de poder asumir eso. El proveedor necesita cobrar el 100% de lo que será cedido y no tener una tasa de descuento bancaria”, afirmó.

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Finalmente, reiteró al Gobierno el pedido de convocar nuevamente a una reunión con todas las partes afectadas, las cámaras, el sector bancario y las autoridades involucradas, para conocer realmente en qué se está avanzando y cuáles fueron los puntos tratados en la reunión con los representantes de la banca privada.

Gobierno afirma que trabaja en reglamentación de cesión de deudas

Por su parte, el asesor de la Presidencia en Asuntos Sociales y Económicos, Juan José Galeano, en conversación con ABC, reconoció esta semana que la deuda con las farmacéuticas sigue estando por encima de los US$ 1.000 millones -monto con el que arrancó el año- pero aseguró que el Gobierno trabaja en mecanismos alternativos de financiamiento para evitar que siga creciendo el pasivo con proveedores del Estado.

El funcionario señaló que el Ministerio de Economía y Finanzas impulsa mecanismos alternativos, como la cesión de derechos a entidades bancarias. Indicó que esta herramienta, aún pendiente de reglamentación por diferencias técnicas entre el MEF y representantes del sector, permitiría que los proveedores cedan sus facturas a bancos mientras el Estado asume el compromiso de pago en plazos de 24 o 36 meses.

Indicó que actualmente “una parte de la deuda” se está saldando, “otra se está trabajando en la cesión y otra en un flujo adicional de pago”.

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Asimismo, afirmó en que el objetivo es evitar que las obligaciones con proveedores continúen aumentando. “Se está trabajando en la eficiencia administrativa y ahí hay un trabajo conjunto entre el Ministerio de Economía y el Ministerio de Salud, la Dirección de Contrataciones Públicas y obviamente también hay que entregarle previsibilidad al sector privado de qué es lo que se va a recibir y entregar en lo que queda del año y qué es lo que se va a pagar también”, manifestó finalmente.