PGN 2026: En primer cuatrimestre MEF logró ejecutar el 27,7% del gasto social

El gasto social ejecutado por el Estado alcanzó G. 22,8 billones entre enero y abril de 2026, cifra que representa una ejecución del 27,7%, según el informe elaborado por la Dirección General de Presupuesto, organismo dependiente de la Gerencia de Gestión Financiera del Estado del Viceministerio de Administración Financiera.

El informe señala que, del total ejecutado, G. 19,3 billones fueron destinados a servicios esenciales en sectores estratégicos, destacándose la participación de los ministerios de Economía (33%), Educación (15%), Salud (14%), Obras Públicas (9%), Desarrollo Social (7%) e Interior (6%).

Asimismo, indica que el MEF lideró la ejecución con el 33% del total, equivalente a G. 7,5 billones, orientados principalmente al pago de jubilaciones, transferencias a gobiernos departamentales y cumplimiento de la deuda pública.

En cuanto al financiamiento, el MEF explicó que el Tesoro Público cubrió el 66,5% de la ejecución acumulada, con una erogación de G. 15,1 billones. Bajo esta fuente se financiaron íntegramente programas sociales como la Pensión Universal para Adultos Mayores, con G. 1 billón, y Tekoporã Mbarete, con G. 400.000 millones. El esquema se completó con un 18,5% de Crédito Público y un 15% de Recursos Institucionales.

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Cómo se reparte el gasto social

Entre enero y abril de 2026, el Ministerio de Economía y Finanzas concentró la mayor participación en la ejecución presupuestaria del Poder Ejecutivo, con el 33% del total ejecutado.

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Le siguieron el Ministerio de Educación y Ciencias, con 15%, y el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, con 14%. Más atrás se ubicaron el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, con 9%; el Ministerio de Desarrollo Social, con 7%; y el Ministerio del Interior, con 6%.

En tanto, el resto de los Organismos y Entidades del Estado (OEE) de la Administración Central representó conjuntamente el 16% de la ejecución presupuestaria en el periodo analizado.

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El informe añade que, en cuanto a la clasificación económica, el 79% correspondió a gastos corrientes destinados al pago de salarios en los sectores de educación, salud, seguridad y obligaciones previsionales. En tanto, los gastos de capital representaron el 13%, dirigidos a inversión física y proyectos de infraestructura.

Respecto al rubro de capital, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) ejecutó G. 1,9 billones en diversos proyectos. Entre ellos se destacan el programa Red Vial Pavimentada, con obras como la ampliación de las rutas PY02 y PY07 (G. 349.000 millones), el tramo Cruce Centinela–Pozo Hondo (G. 175.000 millones), la construcción de la ruta PY12 (G. 115.000 millones) y el mejoramiento del tramo Pedro Juan Caballero–Capitán Bado–Ypejhú (G. 74.000 millones).

Finalmente, el comunicado detalla que el 8% restante fue asignado a aplicaciones financieras para la amortización de la deuda externa.