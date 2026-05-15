Economistas analizan si el BCP debe intervenir ante fuerte caída del dólar

A principios del mes de mayo, la divisa estadounidense alcanzó su menor valor en más de 7 años al cotizar en G. 6.000 en el cambio efectivo y G. 5.977 en el interbancario, valores que no se registraban desde diciembre del 2018, según datos oficiales de este sector.

El dólar acumula una baja del 7% en lo que va del 2026 y, si se mira el último año, la caída llega al 23%, casi G. 2.000 menos por cada dólar en el último año, considerando que en el mismo mes del año pasado, de acuerdo con las pizarras de las casas de cambio, la divisa rondaba en G. 8.000.

Al cierre de la semana laboral, el dólar en Paraguay mostró una leve tendencia al alza respecto al cierre anterior, moviéndose en un rango interbancario/mayorista cercano a los G. 6.100 - 6.160, con cotizaciones minoristas de referencia en torno a 6.070 (compra) y 6.150 (venta).

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Impacto sobre exportadores y cadena productiva

La economista Martha Coronel fue consultada con respecto a este comportamiento y si el Banco Central del Paraguay (BCP) debería tomar acciones para frenar esta caída del dólar.

“El Banco Central dificilmente pueda cortar la tendencia que tiene, pero tal vez pueda realizar acciones como para mejorar o contener un poco la caída. El BCP siempre va a estar cortando picos, esa es su misión ya que tiene un solo mandato oficial, que es controlar la inflación. No obstante, el crecimiento económico también forma parte de sus funciones, entonces tiene ese difícil dilema de que si controla los precios, muchas veces termina afectando el crecimiento”, afirmó a ABC.

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De acuerdo con lo indicado, en este caso el tipo de cambio bajo favorece en mantener los precios de los productos importados relativamente bajos, pero al final tampoco es tan bajo ya que se está importando desde países también afectados por sus propias inflaciones. “Los países desde donde traemos (los productos) también cuentan con inflación y entonces también se importa esa inflación. Se trae ya implícito dentro del precio”, reconoció.

Importación de combustibles

En ese sentido, añadió que a ello se debe considerar la importación de los combustibles, que a causa de la guerra en Medio Oriente llegan muy caros a nuestro país. Si bien aseguró que el BCP es “muy seguro que por mandato no accione” para contener el tipo de cambio, debería evaluar qué opciones les puede dar a los exportadores, afectados por el dólar bajo y el gasoíl encarecido. Resaltó que “la cadena productiva del agro es muy importante” y en la situación actual, se ven afectados “el transporte, la logística, el control de calidad”.

Según Coronel, si el combustible sigue subiendo y se recrudece la baja del dólar en el país, las ganancias para el sector productivo e incluso otros rubros económicos se irán disminuyendo. “Al margen de los altos precios de combustibles, se están adicionando altos precios de fertilizantes y eso termina afectado toda la cadena, incluyendo los servicios financieros”, sostuvo.

El BCP no es un “seguro de rentabilidad”

ABC también conversó con el economista Arnold Benítez, quien refirió que el Banco Central no puede convertirse en una especie de “seguro de rentabilidad” para ningún sector, ya que su rol no es fijar un dólar cómodo para exportadores, importadores o para el propio fisco. Sino que es cuidar la estabilidad monetaria.

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Afirmó que, sin embargo, eso no significa que haya que mirar el mercado cambiario con indiferencia. “Si la caída responde a fundamentos, más ingreso de divisas, buena campaña agrícola, menor presión inflacionaria o debilidad internacional del dólar, lo lógico es dejar que el mercado ajuste. Pero si hay movimientos muy bruscos, volatilidad excesiva o falta de liquidez, el BCP puede intervenir para ordenar el mercado, no para manipular el precio”, destacó Benítez.

Dijo además que, para las empresas, el mensaje es claro: no se puede depender siempre del Banco Central. “Las compañías con exposición al dólar deberían trabajar con herramientas como forward, futuros de divisas, swaps, opciones de cobertura natural y calce de flujos. La gestión cambiaria ya no puede ser improvisada”, puntualizó finalmente.