Nuevo retroceso en la cotización del dólar en arranque de la semana

El dólar volvió a perder terreno frente al guaraní este lunes, prolongando una racha bajista que, según reportes del mercado, se consolidó a lo largo de los últimos meses. En el cambio efectivo, la cotización se ubicó este lunes en valores de G. 6.150 en el cambio efectivo y G. 6.107 en el interbancario, en un mercado que sigue ajustándose a una oferta de dólares relativamente holgada y a señales que combinan factores locales e internacionales.

La semana pasada, la divisa estadounidense alcanzó —siempre de acuerdo con los datos consignados por el informe— su menor nivel en más de siete años, al marcar G. 6.000 en el cambio efectivo y G. 5.977 en el interbancario. Esos precios no se registraban desde diciembre de 2018, un dato que dimensiona la magnitud del movimiento: el dólar no solo cae, sino que se desplaza hacia un “piso” histórico reciente.

En términos acumulados, la moneda estadounidense arrastra una baja del 7% en lo que va de 2026. Si la comparación se extiende a doce meses, la contracción es aún más marcada: 23% interanual, equivalente a casi G. 2.000 menos por cada dólar frente al nivel aproximado de G. 8.000 que se observaba en el mismo mes del año pasado.

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Tendencia a la baja persistirá

La tendencia, según agentes del sector financiero, responde a una combinación de factores tanto internos como externos. En este escenario, desde varios sectores piden que el Banco Central del Paraguay (BCP) intervenga el mercado de cambios para cortas picos en la cotización que puedan impactar en la actividad económica.

La baja del dólar está teniendo impacto en varios frentes como el PGN 2026 que fue previsto con un tipo de cambio mucho mayor al que está vigente, también impactó en un menor volumen de las recaudaciones aduaneras y se espera que esta baja de casi 23% también se traslade a los precios de los productos que finalmente llegan a los consumidores.