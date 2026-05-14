Sector cárnico advierte fuerte impacto de la caída del dólar en la competitividad ganadera

El gremio, que aglutina a productores de ganado para abastecer la industria de exportación, dio a conocer mediante un comunicado su preocupación por la evolución reciente del tipo de cambio y sus efectos sobre la competitividad del sector productivo y exportador.

Desde el año pasado, el dólar viene cediendo frente al guaraní, registrando caídas consecutivas. La moneda norteamericana se depreció cerca del 10% a nivel mundial en el último año, mientras que en Paraguay el retroceso ronda el 25%, según los últimos datos.

Ante esta situación, la Appec indicó que “sorprende leer” en las noticias que el Banco Central del Paraguay (BCP) no intervendrá en el mercado cambiario, en un contexto de fuerte apreciación del guaraní.

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Impacto en el productor primario y exportador

En ese sentido, resaltan que la situación tiene impactos directos sobre el productor primario y el agroexportador. La depreciación del dólar, de acuerdo a lo que explicaron, reduce los ingresos en moneda local, en un contexto donde los costos se mantienen mayoritariamente en guaraníes, lo que afecta directamente la competitividad.

Para los asociados a la Appec, este comportamiento evidencia una dinámica contradictoria y asimétrica, ya que consideran que el BCP intervino con mayor intensidad cuando el guaraní se depreciaba, pero permitió que la apreciación avance sin contención.

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Asimismo, alegan que la reciente apreciación sostenida “erosiona simultáneamente” la competitividad exportadora y la recaudación aduanera. A esto suman, los efectos sobre la rentabilidad, la inversión y la actividad productiva, en particular en el primer eslabón de la cadena cárnica, que depende de condiciones de previsibilidad para sostener su desarrollo.

Caída del dólar impacta en el empleo

Otro punto de preocupación señalado por el gremio es que una caída sostenida de la rentabilidad impacta directamente en el empleo rural, generará menos inversión en el rubro y, en consecuencia, menos oportunidades de trabajo en el campo, afectando a miles de familias que dependen de la producción ganadera.

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Finalmente, indican que el impacto ya alcanza de lleno al principal motor de la economía, en un contexto donde la producción ganadera enfrenta serios problemas estructurales, como la disminución de productores, la caída sostenida del hato ganadero y, por ende, la escasez de oferta de carne para el consumidor.

“Resulta necesario evitar desalineamientos cambiarios que terminen afectando la competitividad y el crecimiento de los sectores productivos. La situación exige una revisión de fondo”, apuntan.