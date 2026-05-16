Peña recorre Avelino Martínez en medio de cuestionamientos por el costo de US$ 6,6 millones por km

El presidente de la República, Santiago Peña, y la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, verificaron hoy los avances en la avenida Avelino Martínez, donde se ejecutan trabajos de renovación integral de la calzada y un sistema importante de drenaje pluvial.

Durante el recorrido, el mandatario cuestionó las soluciones superficiales y defendió la intervención estructural, señalando que “podríamos haber elegido el camino del recapado, mostrar una linda obra… pero a mí no me gustan los atajos. Prefiero el camino que genera raíces profundas y da soluciones permanentes a problemas reales”.

Peña también destacó el acompañamiento de los frentistas durante la ejecución de los trabajos, indicando que las obras generan molestias, pero que se realizó una labor de concientización con la comunidad.

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Asimismo, afirmó que el proyecto contempla pavimento rígido (de hormigón), al que atribuyó mayor durabilidad en zonas con alta presencia de agua, además de resaltar el uso de materiales de origen nacional y la generación de mano de obra local.

Ministra destacó complejidad de la obra

Por su parte, la ministra Claudia Centurión señaló la complejidad de la intervención en un área urbana densamente poblada y sostuvo que se trabaja de cerca con la comunidad y autoridades locales para mitigar los inconvenientes.

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Las obras de mejoramiento de la avenida Avelino Martínez, en San Lorenzo, comenzaron con desvíos y trabajos preliminares, en medio de cuestionamientos por el elevado costo del proyecto.

La intervención abarca casi 6 kilómetros, desde su conexión con Tres Bocas (ruta PY01, Fernando de la Mora) hasta la ruta PY02, con una inversión total de G. 242.759 millones (unos US$ 39,8 millones), lo que equivale a aproximadamente US$ 6,6 millones por kilómetro, por encima del promedio de obras viales en el país.

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El primer tramo está a cargo del Consorcio Vial GS (T&C SA y Black SA), representado por Francisco Griñó, con una adjudicación de G. 128.455 millones, y abarca desde el kilómetro 0,200 hasta el 3,5.

El segundo frente corresponde al Consorcio Constructora Asunción SA y Asociados/49 (Constructora Asunción SA y Enrique Edgardo Díaz Benza Cano), representado por José Díaz Benza, con una inversión de G. 114.303 millones, desde el kilómetro 3,5 hasta el 5,95.

El MOPC, consultado sobre el costo, sostuvo que la comparación con carreteras convencionales no es adecuada debido a las características técnicas de la obra.El principal componente que encarece la obra es el sistema de desagüe pluvial. El proyecto contempla unos 9.000 metros de alcantarillas, una extensión que supera el 50% del tramo intervenido.