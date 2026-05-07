Costosa obra de Avelino Martínez: prometen cerrar en 48 horas las zanjas que abran

La millonaria intervención sobre la avenida Avelino Martínez, en San Lorenzo, avanza en su etapa inicial con trabajos de desvío y adecuación de vías alternativas, mientras el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) informó que cerrarán las zanjas que abran durante la ejecución en un plazo máximo de 48 horas para evitar mayores trastornos a los usuarios.

El director de Vialidad del MOPC, Ing. Alejandro Bordón, explicó a ABC que actualmente los trabajos se concentran en el bacheo y en la puesta a punto de los desvíos ya habilitados, un paso previo al inicio de las profundas excavaciones que harán para instalar los sistemas de drenaje.

Según indicó, el cronograma de apertura de zanjas estará condicionado por el clima, con el objetivo de no dejar frentes abiertos ante previsiones de lluvia. “Cada una de las zanjas que se van a abrir, nosotros lo estamos programando para poder cerrar en un máximo de 48 horas. Tenemos que ver la proyección de condiciones climáticas justamente para no abrir cuando tenemos una previsión de lluvia al día siguiente”, señaló.

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Frentistas exigen que los plazos se cumplan y que no se repita el caso metrobús

El funcionario explicó que los primeros trabajos se iniciarán en el sector que conecta con Tres Bocas, donde prevén el cierre de un tramo para intervenir el sistema de drenaje. En paralelo, hacia la ciudad universitaria, avanzarán obras en la zona de descarga del arroyo San Lorenzo, que en esta etapa no implican intervención directa sobre la avenida, pero forman parte del sistema hidráulico general, incluyendo la instalación de alcantarillas cuádruples.

En cuanto a los plazos, Bordón precisó que las obras de cada sistema de drenaje durarán entre 90 y 120 días, dependiendo de su complejidad, mientras que el plazo total de la obra es de 24 meses, con fecha estimada de culminación en enero de 2028.

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Sin embargo, los frentistas de la avenida Avelino Martínez ven con cautela el anuncio oficial de los plazos de ejecución y esperan que el compromiso de cubrir las zanjas en un plazo máximo de 48 horas se cumpla efectivamente.

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Recordaron que durante las fallidas obras del metrobús dejaron excavaciones abiertas durante meses, hecho que generó enormes perjuicios al comercio, dificultades en la circulación y riesgos para la seguridad de los pobladores. En ese sentido, advirtieron que un incumplimiento parecido en esta intervención podría volver a impactar negativamente en la actividad económica y en la vida cotidiana de la zona.

Una costosa obra de US$ 6,6 millones por km

Las obras de mejoramiento de la avenida Avelino Martínez comenzaron en medio de dudas por el elevado costo del proyecto, que asciende a G. 242.759 millones (unos US$ 39,8 millones al cambio actual) para un tramo de casi 6 kilómetros.

Esto representa un costo aproximado de US$ 6,6 millones por kilómetro, muy por encima de los valores habituales en rutas del país, que oscilan entre US$ 1 y 2 millones por kilómetro.

El primer tramo está a cargo del Consorcio Vial GS (T&C S.A. y Black SA), representado por Francisco Griñó, adjudicado por G. 128.455 millones, y se extiende desde el kilómetro 0,200 hasta el 3,5.

El segundo frente corresponde al Consorcio Constructora Asunción SA y Asociados/49 (Constructora Asunción SA y Enrique Edgardo Díaz Benza Cano), representado por José Díaz Benza, con una inversión de G. 114.303 millones, y comprende desde el kilómetro 3,5 hasta el 5,95.

Desde el MOPC sostienen que la comparación con carreteras convencionales no es adecuada. Bordón argumentó que el costo está influenciado por el tipo de cambio y, principalmente, por las características técnicas de la obra.

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“En el momento de la planificación, el dólar estaba en torno a G. 7.800. Hoy tuvo un desplome importante y eso eleva el cálculo en dólares”, explicó. Aun así, el costo sigue siendo superior a los estándares habituales.

El drenaje impacta en el precio y la vía tendrá pavimento de hormigón

El principal componente que encarece la obra es el sistema de desagüe pluvial. El proyecto contempla unos 9.000 metros de alcantarillas, una extensión que supera el 50% del tramo intervenido.

La zona intervenida es históricamente afectada por raudales, lo que obliga a canalizar grandes volúmenes de agua hacia puntos de descarga. Según el MOPC, este componente puede representar entre el 30% y el 50% del costo total.

Además del drenaje, el proyecto contempla la reconstrucción completa de la avenida, con demolición del pavimento existente y la construcción de una nueva estructura con base mejorada y losa de hormigón de entre 22 y 23 centímetros (pavimento rígido).

El uso de pavimento rígido implica un mayor costo inicial, pero una vida útil más prolongada y menor mantenimiento, según la cartera de Obras Públicas.

A esto se suma la complejidad de trabajar en una zona urbana consolidada, donde existen múltiples interferencias como cañerías, aductoras y otros servicios, lo que también incide en el presupuesto y en los tiempos de ejecución.