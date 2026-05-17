Caída del dólar: algunos productos ya bajaron de precio, aseguran importadores

El presidente del Centro de Importadores del Paraguay (CIP), Iván Dumot, afirmó que existe una percepción equivocada sobre la incidencia de los productos importados en el gasto diario de las familias, especialmente de menores ingresos.

Según explicó, aunque aproximadamente el 25% de lo que se comercializa en supermercados corresponde a productos importados, esa proporción disminuye cuando se analiza el consumo básico. “La canasta que más afecta al consumidor de menores recursos tiene una participación mucho más fuerte de productos nacionales”, indicó.

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Respecto a la relación entre dólar y precios en góndola, el titular del gremio señaló que no existe un traslado automático de las variaciones cambiarias en todos los rubros.

Indicó que, mientras algunos sectores como combustibles reaccionan con mayor rapidez, en productos de consumo masivo el comportamiento es diferente debido a la competencia entre marcas y a la volatilidad del tipo de cambio.

En ese sentido, aseguró que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) confirma que ya hubo reducciones. “El año pasado, el dólar subió cerca del 10% y los productos importados aumentaron alrededor del 6%. Este año ese mismo índice ya muestra una reducción de aproximadamente 7% hasta marzo y abril”, afirmó en ABC Cardinal.

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Dumot sostuvo que las empresas suelen evitar trasladar íntegramente las subas del dólar para no perder volumen de ventas y que el mismo criterio opera cuando la moneda estadounidense baja.

Productos básicos son mayormente nacionales

Dumot mencionó que alimentos esenciales como arroz, fideos, azúcar, panificados, frutas, verduras y carne son, en gran medida, de producción local, por lo que sus precios responden a otros factores y no directamente a las fluctuaciones del dólar.

En ese contexto, sostuvo que los productos importados que no cuentan con reemplazo nacional son más específicos y están vinculados a sectores como combustibles, energía, electrónica, algunos medicamentos, vehículos y determinados alimentos que no se producen en el país.

También afirmó que varios productos importados tienen alternativas nacionales de menor precio, lo que permite al consumidor optar por opciones más económicas.

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Ofertas y descuentos

El representante del CIP señaló además que gran parte del beneficio derivado de la caída del dólar se canalizó a través de promociones y descuentos en supermercados.

Según datos manejados por el gremio, durante el primer trimestre del año hubo más días con ofertas que sin ellas, con descuentos que oscilaron entre 20% y hasta 50% en algunos casos.

A criterio del sector, estas promociones permitieron al consumidor acceder a precios más bajos, sumando además beneficios de tarjetas o programas de fidelización.

Gobierno impulsa esquema de reducciones más permanentes

Dumot comentó además que el Gobierno promueve un cambio en el sistema comercial, orientado a reducir las promociones de fin de semana y avanzar hacia un modelo de precios bajos permanentes.

Según indicó, el Ministerio de Industria y Comercio trabaja con importadores y supermercados en una lista de más de 250 productos importados para mantener costos reducidos durante todo el mes.

De acuerdo con el dirigente empresarial, este esquema ya estaba implementado en cerca del 75% de las bocas de supermercados desde el mes pasado.