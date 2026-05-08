Importadores defienden formación de precios y rechazan relación directa con la baja del dólar

Recientemente, el vicepresidente de la Cámara Paraguaya de Supermercados (Capasu), Joaquín González, indicó que los “súper” son “tomadores de precios”, dando a entender que el precio final al consumidor depende del costo fijado por los proveedores (entre ellos, los importadores).

Esto, luego de que desde la Capasu se revelara que algunos de sus proveedores habrían pactado un descuento máximo del 10%, pese a que el dólar bajó un 23%. Se habló incluso de una posible manipulación de precios que golpea finalmente al consumidor.

Sin embargo, desde el Centro de Importadores del Paraguay (CIP) explicaron la estructura de precio y cómo se construye este valor. El gremio sostiene que no existe un “traslado automático” del dólar al consumidor, porque no es la única variable que influye, sino también factores como la inflación regional, los proveedores y la dinámica de promociones, entre otros.

Ante este último punto, el presidente del CIP, Iván Dumot, comentó a ABC que efectivamente se está teniendo una discusión sobre la necesidad de bajar los precios de los productos de consumo en el sector supermercadismo. Señaló que este debate se viene dando con el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) desde hace aproximadamente un mes, y que debe analizarse en esa perspectiva.

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Dinámica promocional

En ese contexto, se refirió al esquema de cómo se manejan los valores en el supermercadismo, influenciados por una dinámica promocional. “El consumidor paraguayo está habituado a sistemas de ofertas, y si en las góndolas una mercadería no aparece con el etiquetado de descuento, el consumidor no lo adquiere”, precisó.

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Recordó que el año pasado se realizó una campaña similar, en la que la Capasu aportó un tercio de los descuentos y los proveedores (importadores) dos tercios.

Ahora, el Gobierno propone algo similar, un trabajo conjunto entre importadores y empresas retail para generar descuentos sostenidos. “La propuesta del MIC fue hacer algo similar esta vez, pero no acotado a un periodo promocional corto, sino algo realmente de larga duración y permanente para el consumidor paraguayo", contó.

Añadió que, después de reuniones entre el MIC, el CIP y los supermercadista, este último sector decidió "no aportar ningún porcentaje del descuento, por lo que el 100% del esfuerzo recae en los importadores”, subrayó.

Se buscó poner en vigencia lo acordado y, a partir del 25 de abril, ya se empezó a comunicar al gremio de supermercados para su implementación lo más inmediatamente posible.

No limitan el descuento

Por ot lado, desde Capasu dijeron que supuestamente importadores pidieron a sus asociados establecer un “techo” para las descuentos que ofrecen. Esto es rechazado por el CIP.

“En ningún momento nuestra comunicación limita el descuento a un valor máximo. Lo que dice es que si tu oferta es inferior al 10% no te dará ninguna ventaja comercial, pero si supera ese porcentaje podés negociar con los supermercados un espacio para que tu esfuerzo tenga una visibilidad adicional”, aclaró.

El gremialista negó que exista un esquema de colusión o limitación de precios y afirmó que el sector está dispuesto a colaborar con las autoridades en la propuesta de descuentos. “Nos pusimos a disposición de la Conacom para que se investigue todo lo que sea necesario”, amplió.

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Apenas 25% representa los productos importados

El CIP también dio un dato sobre la participación de los importadores dentro de los súper. Según sus datos, este sector representa apenas el 25% del componente de los productos que se venden en góndolas y dentro de ese porcentaje, “no hay productos absolutamente irremplazables” en la canasta familiar.

“Los productos de consumo en Paraguay que son importados, y no tienen sustitución local serían el rubro de energía, combustible, electrónica, tecnología, vehículos, repuestos, algunos farmacéuticos muy específicos, cosmética y perfumería. En el caso de alimentos y bebidas, son de alta gama o productos premium que no necesariamente hacen a la canasta básica familiar”, detalló.

“Enfoque populista”

Añadió que, para evitar un enfoque “populista” de la discusión en cuestión, se debe considerar que el 75% de lo que se consume en supermercados son carnes, frutas, verduras, panificados y productos de industria nacional, que son los que realmente impactan en el bolsillo del consumidor.

Añadió que no se puede pretender que la baja de precios de un sector minoritario tenga una incidencia muy grande. “Evitemos que esto termine siendo una caza de brujas hacia un solo sector, que tiene su cadena de valor mucho más clara y transparente. Se está concentrando la presión, y lo primero que se debe comparar es que los productos importados nunca subieron al mismo rango al que subió el dólar el año pasado”, contó Dumot.

El sector importa inflación

En lo que hace al cuestionamiento de la Capasu y la baja del dólar que no se ve reflejada en la reducción de costos de los productos en góndolas, el titular del CIP detalló que, en 2025, según datos del Banco Central del Paraguay (BCP), la divisa norteamericana aumentó 9,8% entre abril y mayo, mientras que los productos importados aumentaron apenas 6%, lo que, según afirmó, demuestra que las mercaderías no acompañan de manera similar las variaciones del tipo de cambio.

Para Dumot, la variación de precios también responde a otros factores, ya que los productos importados provienen principalmente de Brasil, Argentina y Chile, que concentran el 80% de las compras del sector.

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“Los importadores recibimos de nuestros proveedores (países vecinos) dos y hasta tres incrementos de lista de precios que suman entre 12% y 15%, dependiendo del origen. No es que solo baja el dólar y no pasa nada más; también estos ajustan sus precios en esa moneda. El sector también importa inflación y no solo productos a un precio fijo”, destacó.