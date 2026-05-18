Baja del dólar: ¿Qué factores influyen en los precios de la canasta básica?

La baja del dólar sigue siendo un tema de debate entre economistas y también en los ciudadanos, que esperan reducción de precios de los productos de la canasta familiar básica. La divisa se mantiene en torno a los G. 6.100 por dólar, luego de una caída en su cotizazión de casi G. 2.000 en menos de un año.

El presidente del Centro de Importadores del Paraguay (CIP), Iván Dumot, habló al respecto el fin de semana, en el programa Enfoque Económico de ABC Cardinal y explicó, una vez más, por qué dicha caída del dólar no se traduce en la misma medida en una baja de precios de la canasta básica.

Primeramente, recordó que solo el 25% de los productos que integran la canasta básica familiar paraguaya y que son vendidos por el sector supermercadista hoy está compuesto por bienes importados. Eso signidica que el mayor peso, de 75% corresponde a los productos nacionales.

Hay que entender, dijo, que canasta “básica” como su nombre lo indica es aquella que “afecta más al bolsillo del consumidor de menos recursos”. En ese conjunto de productos elementales, la importación que solo representa el 25% no es trascendente.

Importaciones con bajo impacto en canasta básica

Por un lado, explicó que de todo ese conjunto de productos importados, muchos son artículos de lujo, pero incluso entre los que no lo son, hay alternativas de artículos nacionales de menor precio y que pueden sustituir a las marcas extranjeras. De ahí que el CIP considera que ese 25% que componen los artículos ingresados del exterior tienen un bajo impacto en las finanzas de la mayoría de las familias.

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“Hay muchísimos productos alternativos de producción nacional que hacen difícil presumir que el producto importado tenga una incidencia muy importante en la canasta básica, desde la perspectiva de la canasta del consumidor de menos recursos”, refirió.

Entre los productos que no tienen reemplazo en Paraguay citó los combustibles, energía, electrónica, tecnología y algunos medicamentos muy específicos. Además de vehículos, repuestos y productos de higiene personal y alimentos dirigidos a un segmento con mayor poder adquisitivo.

Carnes, frutas, verduras, pan, son todos nacionales

“Antes que nada debemos desmitificar un poco que el sector importador sea el gran responsable de que la canasta básica tenga precios muy elevados. En ese 75% restante juegan la carne, frutas, verduras, panificados y productos de industria nacional”, refirió Dumot.

Afirmó que, si bien el Gobierno ha hecho un esfuerzo importante por contener el precio de la carne, las frutas y verduras, “no lo ha logrado”. Paraguay tiene una economía abierta, sin intervención estatal en los precios, sin embargo, las autoridades han mantenido reuniones con sectores primario, secundario y terciario para promover las bajas.

Aún así, se da una situación en la que no se ha podido lograr bajas de precios en aquellos productos que son realmente relevantes para el consumidor final, resaltó el titular del CIP. “Y ahora como que se estigmatiza al producto importado porque tiene hipotéticamente una relación directa con el dólar”, dijo.

¿Productos pueden estar “en promoción” todos los días?

Sobre ese punto, dijo que el sector importador y el Gobierno están trasladando “la hipótesis de transformar las ofertas de fin de semana hacia una idea de precios bajos todos los días, donde el precio esté al mismo nivel durante todo el mes”, sostuvo.

Dijo que la dinámica de ofertas en Paraguay “es muy profunda” y el sector importador tuvo en el primer trimestre, que totalizó 92 días, unos 63 días de dinámica comercial de ofertas y solamente 29 días de ventas sin ofertas en los supermercados.

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Productos importados, con descuentos entre 20% y 50%

“Las ofertas varían en algunos casos de 20% hasta 50% (de descuento) y eso da una media de que en ese trimestre se ofertaron precios con un promedio de descuento del 25%. Eso indica que ahí está concentrado el esfuerzo que hacen los importadores para transmitir el beneficio del tipo de cambio que están teniendo en ese fin de semana y que, a nuestro parecer, el consumidor aprecia y conoce muy bien”, sostuvo.

Afirmó que esos beneficios de fin de semana también son potenciados mediante los beneficios que les brindan los bancos a sus clientes por medio de las tarjetas de crédito. “Esos beneficios no solo se centran en los supermercados, sino que también se trasladan al sector farmacéutico y a todo el sector comercial, y los clientes están siempre muy atentos”, refirió.

Para el titular de los importadores, esta modalidad de descuentos en productos importados todos los días y no solo los fines de semana permitirá tanto al sector retail como al Banco Central del Paraguay (BCP) medir los impactos económicos que se den.

“También será más fácil operativizar los procesos, porque obviamente el sistema de descuentos tiene un esfuerzo administrativo importante del sector supermercadista”, afirmó.

Descuentos en países vecinos “no son tan profundos”

Al referirse al mercado intercional, también alcanzado por la baja del dólar, Dumot señaló que la situación en otros países de la región, como Argentina o Brasil, es distinta. Los descuentos de productos importado no se dan de igual manera que en Paraguay, acotó.

“Los niveles de descuentos que se manejan en esos mercados no son tan profundos y Paraguay, por esta situación tan errática del dólar y con un dólar casi impredecible hoy día, está entrando en una dinámica como esta, de mucha profundidad de descuento”, explicó.

Dijo que desde los meses de abril y mayo de este año se mantuvo la oferta en el mercado de más de 250 productos importados, que son los que el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) promovió que el sector gestione y traslade los descuentos al consumidor final.

Brasil, mayor proveedor de productos importados

Por otro lado, no solo se debe considerar el tipo de cambio en el precio final de los productos, sino también el país de origen de los mismos.

“El 80% de los productos importados que se venden en los supermercados provienen fundamentalmente de Brasil, Argentina y Chile. Si bien el 34% de nuestra importación viene de China, de ahí no viene nada de consumo familiar, sino más bien productos de electrónica y ese tipo de cosas”, refirió.

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Explicó que, entre las importaciones de Brasil, Argentina y Chile, que son los productos importados y que podrían tener mayor incidencia en la canasta básica familiar paraguaya, Brasil concentra el mayor peso, con el 52% de los productos traídos para ese fin.

“Brasil ha tenido, así como nosotros tuvimos una apreciación del guaraní, una apreciación del real del orden del 11% el año pasado y una inflación interna del 4%; esos efectos se suman y finalmente eso genera un impacto del 15% en el precio de producción para Brasil, que son trasladados a nosotros en nuevos precios de venta”, acotó.

Entre los incrementos de precios que se dieron desde Brasil, afirmó que desde finales del año pasado se registraron aumentos del orden del 5% al 7%; en enero y febrero de este año se dieron subas similares.

“Ahora, a finales de abril, se recibió otro ajuste de precios que va a tener impacto más adelante”, afirmó.

El efecto neto de la depreciación del dólar

Dumot explicó que los precios de exportación en general se realizan en dólares.

“Para ellos (exportadores brasileños) el dólar implica menos reales, entonces finalmente te suben el precio en dólares. Uno dice: el dólar bajó 18% y los productos no bajan. Sí, pero el dólar bajó 18%, mientras que el proveedor me subió 12% el precio; entonces, realmente el efecto neto es solamente del 5% o 6% y es eso lo que, de alguna manera, se viene transmitiendo en las ofertas”, refirió.

Supermercadistas pueden también reducir precios

Explicó que para fijar los precios se sigue una cadena de valor. Y en ese sentido, los supermercadistas también podrían hacer un esfuerzo. “La porción más grande de márgenes, por lo general, está en el sector supermercadista. Entonces, si bien ellos tienen como mecánica recibir un precio y multiplicarlo por su factor de margen para fijarlo como precio al consumidor, hay que entender que los márgenes que maneja el sector supermercadista sí son muy grandes y, por lo tanto, también podrían ser parte de una acción de reducción de precios”, dijo finalmente.