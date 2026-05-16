Dólar en baja presiona al fisco y expone fragilidad financiera del Estado, asegura economista

En conversación con ABC, el economista Arnold Benítez, sostuvo que la caída del dólar puede afectar la recaudación y el PGN 2026. “Cuando el dólar baja fuerte, el Estado recauda menos en guaraníes por operaciones vinculadas al comercio exterior, especialmente importaciones, el Impuesto al Valor Agregado aduanero y tributos externos. Sí, claramente puede afectar”, reconoció.

Sobre el punto, explicó que el presupuesto se construye con ciertos supuestos: crecimiento, inflación, tipo de cambio y nivel de recaudación. “Si uno de esos supuestos cambia mucho, como está pasando con el dólar, se genera presión sobre el margen fiscal. Ahora, el problema no es solo que caiga el dólar. El problema es cómo reacciona el Estado. Si compensa con atrasos a proveedores, más deuda flotante o presión sobre el contribuyente formal, ahí sí entramos en una zona delicada”, dijo.

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Atraso en los pagos genera desconfianza

Afirmó que el atraso en los pagos a proveedores del Estado genera un problema serio, porque cuando el Estado no paga, alguien igual financia ese atraso. Y ese “alguien” actualmente es el sector privado. “Una empresa que ya entregó bienes, servicios u obras y no cobra a tiempo empieza a tener problemas de caja, capital de trabajo, pago a bancos, proveedores y empleados. Es una cadena”, acotó.

Además, explicó Benítez que esto encarece al propio Estado. “Si los proveedores saben que cobrarán tarde, van a incorporar ese riesgo en sus precios. Al final, el Estado termina pagando más caro y la economía se vuelve menos eficiente”, refirió.

Asimismo, dijo que el atraso en los pagos puede llegar a generar desconfianza en el sector y ahí deja de ser solo un tema de índole administrativo. “El Estado debe tener un cronograma claro de regularización, priorizar pagos atrasados y usar mecanismos como factoring, certificados negociables o esquemas financieros transparentes para ordenar la deuda con proveedores”, afirmó.

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No se puede gastar sin disciplina fiscal

Al ser consultado sobre si existe margen para sostener el gasto y cumplir la meta de déficit fiscal afirmó que existe, pero que es muy estrecho. “No se puede gastar como si nada pasara y al mismo tiempo prometer disciplina fiscal. La clave está en mirar la calidad del gasto. No es lo mismo invertir en infraestructura, salud, educación o logística que seguir aumentando gastos rígidos, salarios, transferencias mal focalizadas o programas que no generan retorno”, explicó.

Refirió que también se debe tener en cuenta que cumplir el déficit dejando facturas sin pagar no es disciplina fiscal. “Eso es patear el problema para adelante. El Gobierno necesita ordenar prioridades, revisar gastos de baja eficiencia, mejorar compras públicas, ampliar la base tributaria sin castigar más al formal y cuidar mucho la caja”, refirió.

Destrabar pagos al sector privado

Dijo que la prioridad debería ser, sin romper la disciplina fiscal. “Cuidar las cuentas públicas es fundamental, pero no se puede hacer a costa de asfixiar a empresas que ya cumplieron con el Estado. Pagar lo que se debe también es parte de una política fiscal seria”.

En cuanto a los exportadores, manifestó que hay que acompañar, pero no necesariamente con un dólar artificial. “La competitividad no puede depender solo del tipo de cambio. Tiene que venir de mejor infraestructura, logística, energía competitiva, menos burocracia, financiamiento, seguridad jurídica y apertura de mercados”, afirmó.

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Reiteró que el Gobierno tiene que pagar mejor, gastar mejor y comunicar mejor. “Y el sector privado también debe profesionalizar su gestión de riesgos. En un mundo volátil, cubrirse del tipo de cambio no es sofisticación financiera; es sentido común empresarial”, concluyó Benítez.