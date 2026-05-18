La bolsa apuesta a forward para reducir el impacto del dólar en las empresas

Paraguay avanza en el desarrollo del mercado bursátil y suma herramientas para dinamizar el negocio. Pablo Cheng, presidente de la Bolsa de Valores de Asunción (Bvpasa), explicó que esta situación está impulsando la necesidad de ampliar los instrumentos disponibles para gestión de riesgo.

En ese sentido, señaló que se avanza en la habilitación de operaciones forward dentro del mercado bursátil. De acuerdo con Cheng, estos instrumentos se canalizan principalmente a través del sistema bancario, pero la intención es que también puedan negociarse en la bolsa

En ese sentido, mencionó que están trabajando de cerca con el Banco Central del Paraguay (BCP) para habilitar en el corto plazo la negociación de forwards de divisas dentro del mercado bursátil.

Lea más: Bolsa de Valores: Negociaciones desaceleran por efecto de incertidumbres

Reducir el impacto cambiario

Esto, aseguró, brindará una nueva herramienta de cobertura para empresas importadoras y exportadoras, permitiéndoles reducir el impacto de la volatilidad cambiaria y evitar “ese dolor de cabeza” que genera la diferencia del tipo de cambio.

En cuanto a la variación del dólar, explicó que tiene un impacto directo en la economía y que, para hacer frente a esta situación, los distintos sectores deben protegerse utilizando sistemas financieros adecuados.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Instrumentos en guaraníes ganan atractivo

También señaló que en el mercado bursátil local los instrumentos en guaraníes están ganando mayor atractivo.

“Se disponen de tasas interesantes tanto para inversores como para emisores, en moneda local como extranjera, aunque predomina las operaciones en la divisa paraguaya”, precisó.

Sobre la caída del dólar, detalló que existen varios factores que influyen, no solo internos de un país, sino también del contexto internacional, por lo que afirmó que es necesario adaptarse a estas circunstancias.

Investor Pass y la bolsa

Por otro lado, se refirió al Investor Pass, un sistema que permite a extranjeros acceder a la residencia permanente sin pasar por la residencia temporal, mediante inversión directa y con nuevos esquemas que buscan atraer capital extranjero.

Desde el Gobierno se anunció que la exigencia para los interesados establece una inversión de US$ 200.000, sin el requisito de generación de mano de obra. Ese monto podrá invertirse en bienes inmuebles (casas, departamentos, oficinas) o en la bolsa de valores.

Asimismo, para el sector turístico se contempla un esquema preferencial, en el que la inversión mínima es de US$ 150.000, lo que también permite acceder a la residencia permanente.

En relación al Investor Pass, mencionó que trabajan de cerca en su implementación y que actualmente se están ajusta detalles. Además, indicó que algunas Casas de Bolsa ya están recibiendo consultas de inversores.

Lea más: Caída del dólar: algunos productos ya bajaron de precio, aseguran importadores

Mayor liquidez en la bolsa

“Entendemos que Paraguay, al igual que Uruguay en la región, son países que están atrayendo bastante interés de personas que buscan una residencia fiscal para contar con oportunidades vinculadas al tema tributario. Entonces, el Investor Pass será una oportunidad que permite adquirir la residencia permanente en forma directa”, reiteró.

El presidente sostuvo que el Investor Pass dinamizará el mercado bursátil, ya que la inversión requerida de US$ 200.000 y debe mantenerse por un plazo mínimo de dos años.

“Investor Pass dará liquidez al mercado de capitales y permitirá la creación de más productos. Ojalá los emisores se animen a ver el mercado bursátil como fuente de financiamiento”, apuntó.