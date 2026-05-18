Vuelos directos a Estados Unidos: mañana se trataría de destrabar negociaciones, según Dinac

El restablecimiento de vuelos directos entre Paraguay y Estados Unidos, que cesaron en 2021, siguen generando una alta expectativa, considerando que el Mundial de Fútbol 2026 inicia en pocas semanas más.

Si bien las negociaciones siguen siendo infructuosas, hasta el momento dos empresas expresaron su interes en tener la conexión directa con Asunción: estas son American Airlines, con quien se mantienen conversaciones y la empresa Gol, que postergó recientemente el inicio de sus vuelos directos entre Asunción y Miami, Florida, que iban a comenzar el próximo 8 de junio.

Nelson Mendoza, titular de la Dinac, dijo la semana pasada que hay un cúmulo de esfuerzos para recuperar esta ruta; sin embargo, hasta el momento la misma se muestra difícil de concretar, aunque sostuvo que las conversaciones no están agotadas y que aún existe posibilidad de conseguir alguna de estas conexiones.

“Mañana está la gente de Gol, se va a reunir con nosotros y con el ministro Javier Giménez de la Presidencia y para nosotros nada está descartado. Nosotros tenemos el fiel convencimiento de que mucho más temprano que tarde este vuelo se va a dar, por el trabajo que se viene haciendo”, aseguró.

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Buscan destrabar vuelos directos a Estados Unidos

Explicó que hasta el momento no buscan ninguna empresa que quiera operar con Sao Paulo, porque cada día se trasladan las frecuencias, como tampoco ninguna alternativa con Panamá, porque la empresa Copa Airlines comenzó con tres frecuencias semanales y hoy tiene más de 14, lo que evidencia que hay rutas que son apetecibles y hay rutas que tiene sus particularidades.

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“Ojalá que esta discusión y este debate sirva para ayornar y hacernos una institución más ágil, o en el futuro hacer un decreto para que las negociaciones puedan ser más ágiles, más dinámicas y lleguen a mejor puerto sin tanto rodeo”, agregó.

Insistió en que para la institución no está cerrado nada, ni lo de American, ni lo de Gol, ya que siguen trabajando con ambas e incluso con cualquier otra empresa que quiera explorar esa ruta.

“Nosotros no tenemos las puertas cerradas. Vamos a seguir trabajando, el aeropuerto está en una etapa de muchísimos cambios, y vamos a intentar que estas negociaciones, si no es mañana, sean la semana que viene y si no es la semana que viene, el mes próximo, no vamos a bajar los brazos, yo sé que se sigue trabajando con la otra aerolínea que vengo nombrando, confío plenamente en la persona que está llevando a cabo esto y ojalá que podamos cerrar con ambas”, concluyó en entrevista con la radio 1020 AM.