Gran Feria de Empleo cierra con masiva concurrencia y un panel de líderes empresariales

La búsqueda de empleo convocó este sábado a una multitud en el Centro de Convenciones Mariscal, donde el Grupo Azeta desarrolló la Gran Feria de Empleo. La jornada reunió a cientos de personas interesadas en acceder a oportunidades laborales dentro de más de un centenar de empresas.

Jóvenes en busca de su primer trabajo, profesionales con experiencia y personas en proceso de reinserción laboral acudieron al evento para entregar currículums, conocer vacantes y conversar directamente con representantes de empresas, en un espacio que apostó tanto al contacto humano como a las herramientas digitales.

La actividad culminó con un panel de debate “de Líderes Empresariales”, en el que se abordaron los perfiles más demandados actualmente y las habilidades blandas, entre otros puntos más.

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El CEO del Grupo Azeta, Jorge Talavera, explicó que el objetivo del conversatorio fue compartir la visión del conglomerado sobre los talentos que hoy requieren las cerca de 20 empresas que integran el grupo, además de abrir oportunidades para personas que buscan insertarse en el mercado laboral. “Los talentos son los que hacen nuestra organización y son los que hacen que nuestras empresas crezcan”, sostuvo.

Las habilidades blandas ganan terreno

Durante el panel, uno de los puntos más destacados fue el peso creciente de las habilidades blandas frente a los conocimientos estrictamente técnicos. Talavera señaló que, si bien la formación académica sigue siendo relevante, las empresas priorizan cada vez más capacidades como la empatía, el trabajo en equipo, la inteligencia emocional y la capacidad de relacionamiento.

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“Muy difícilmente hoy alguien trabaje solo. Tiene que trabajar con compañeros, jefes, colaboradores y clientes”, expresó. En ese sentido, sostuvo que herramientas tecnológicas como la inteligencia artificial ayudan a resolver tareas complejas, mientras que las personas siguen siendo fundamentales para comprender al consumidor y construir relaciones dentro de las organizaciones.

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El ejecutivo explicó además que existe un equilibrio entre las habilidades técnicas y las blandas, aunque ese balance cambia conforme avanza la carrera profesional. Según indicó, al inicio pesa más la capacidad técnica, pero a medida que se asumen cargos de liderazgo cobran protagonismo las competencias vinculadas a la gestión de equipos y la comunicación.

A esta visión se sumó Rocío Acosta, gerente de Recursos Humanos de Avanza, quien sostuvo que hoy la principal diferencia entre un postulante y otro ya no pasa únicamente por el currículum o la preparación técnica, sino por la actitud y las competencias interpersonales. “La actitud con C, porque la aptitud con P te podemos enseñar”, resumió.

Agregó además que las empresas pueden capacitar en conocimientos específicos, pero valoran especialmente el interés, las ganas de aprender, la predisposición y la capacidad de atravesar procesos de crecimiento profesional.

La ejecutiva también advirtió sobre ciertas carencias actuales en habilidades blandas, especialmente en aspectos básicos del relacionamiento humano y el trabajo en equipo. Según indicó, la inmediatez y la búsqueda de resultados rápidos muchas veces chocan con los procesos de aprendizaje dentro de las organizaciones.

Por ello, instó a los postulantes a desarrollar tolerancia, capacidad de adaptación y mejores formas de comunicación interpersonal.

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Lanzamiento de ABC Empleos

Hernando Lesme, gerente de Atlas, celebró la participación juvenil y señaló que eso también pone foco en un gran desafío para los líderes de las empresas: entender qué buscan las nuevas generaciones y cómo pueden comunicarse los líderes.

En el marco del evento también se concretó el lanzamiento de ABC Empleos, una nueva plataforma digital orientada a conectar oportunidades laborales con personas en búsqueda de trabajo, concentrando ofertas de más de 100 empresas.

Al respecto, Lesme destacó la importancia de la plataforma y su valor para la sociedad y las empresas en general. “Felicito la iniciativa de ABC Empleos que es una plataforma que creo que a muchas de las empresas va a brindar una solución. Sin duda es una plataforma útil para todos los que necesitamos recurrir a perfiles de colaboradores para cubrir ciertas posiciones”, manifestó.