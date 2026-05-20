Conasam: reajuste del salario mínimo sigue sin consenso tras reunión de hoy

Tras la reunión de hoy del Conasam, el sector empresarial compartió su postura de aferrarse al Índice de Precios al Consumidor (IPC) para el reajuste del salario mínimo, mientras que los representantes sindicales hablan de una pérdida del más del 20% en el poder adquisitivo y exigen una compensación económica que refleje “el costo de vida real”.

“Nosotros presentamos nuestra respuesta a la nota que habían presentado el sector sindical y nos ratificamos en que el reajuste tiene que ser tiene que hacerse en base al IPC. Seguramente el próximo miércoles vamos a tratar a fondo esa nota; es la misma posición que la vez pasada”, refirió al respecto Enrique Vidal, representante del sector empresarial.

Por su parte, desde el sector sindical, Bernardo Rojas, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores y la Central Unitaria de Trabajadores Auténtica (CUT-A), sostuvo que los estudios técnicos realizados por su sector arrojan una pérdida del poder adquisitivo del 22.3%.

Asimismo, según Rojas, para “buscar el camino”, el reajuste debería ser de aproximadamente G. 647.000 “para recuperar el costo de vida del paraguayo”, aunque también recalcó que existe una “negociación política” en torno al reajuste. “Vamos a recurrir a todas las instancias que corresponden”, aseguró Rojas.

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Ministerio de Trabajo convocará a técnicos

Por su parte, el viceministro de Trabajo, César Segovia, confirmó que para la reunión del próximo miércoles, la cartera estatal prevé convocar a técnicos de empresariales y sindicales para continuar las discusiones.

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También detalló que además de continuar con la negociación, se prevé alcanzar para el 15 de junio próximo una “posición consensuada o de mayoría” en torno al reajuste, ya que el tiempo límite es el 30 de junio.

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