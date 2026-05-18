Salario mínimo: Si se quiere cambiar fórmula, debe ser con miras al próximo año, sugiere MIC

Mientras avanzan las conversaciones en torno al reajuste del salario mínimo legal (SML) para el presente año en base a la variación anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC), desde varios sectores, incluso desde el gobierno, coinciden en la necesidad de cambiar el método o la fórmula para este incremento anual de los trabajadores que perciben el sueldo básico que actualmente está en G. 2.899.048.

Sobre el punto, el titular del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), Marcos Riquelme consideró que es bueno avanzar en la incorporación de un mejor método para reajustar el salario de los trabajadores que perciben el SML. Sin embargo, recomendó tener en cuenta el valor de la previsibilidad, considerado el mejor amigo del inversionista.

Lea más: Salario Mínimo: Ejecutivo buscaría alternativas al IPC para reajuste

En ese sentido, comentó que si se está pensando en cambiar la fórmula de ajuste, esto debe pensarse en su aplicación para el siguiente año, considerando justamente que las empresas han realizando sus proyecciones y flujos de caja en base a las condiciones actuales, con la fórmula que se viene trabajando hace una década.

“Si hay una iniciativa para cambiar la fórmula, bienvenida sea, pero lo ideal es para que sea aplicada el año que viene para que las industrias puedan poner dentro de sus proyecciones y no sea un impacto sorpresivo de un mes a otro”, apuntó.

En las condiciones actuales, la variación del IPC tras el último ajuste ronda el 2,4% y considerando los meses que aún faltan incorporar al cálculo, se estima que el incremento del SML rondaría G. 87.000, un valor totalmente insuficiente, considerando la suba de precios que viene acumulando especialmente en los alimentos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Salario mínimo debe ser G. 7.614.000, según CSC

Conasam se reunirá este miércoles

Con el fin de avanzar en el estudio del reajuste del SML, el consejo Nacional de Salarios Mínimos (Conasam) sesionará nuevamente este miércoles.

En el encuentro anterior, el sector trabajador presentó una propuesta de incremento del 20%, basándose en una encuesta sobre el costo de vida, que sostienen supera actualmente los G. 7,6 millones.

A su vez, desde el sector empleador refirieron que se mantienen en las condiciones actuales establecidas en la le para el reajuste en base al IPC. Incluso refirieron que según los estudios que ellos maneja, el trabajador puede sobrevivir con el salario mínimo actual.