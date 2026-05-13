Mientras trabajadores piden 20,3% de aumento, empleadores afirman que se puede vivir con el salario mínimo actual

El Consejo Nacional de Salarios Mínimos (Conasam) se reunió este miércoles para continuar avanzando en el proceso de negociación y análisis del reajuste del salario mínimo legal vigente. La reunión contó con la participación de representantes del sector trabajador, empleador (que no había participado en el encuentro anterior) y del Estado, en el marco del diálogo tripartito establecido para el tratamiento del salario mínimo. En dicha reunión, el representante del sector trabajador Bernardo Rojas detalló sobre el análisis que presentaron al Conasam sobre el cual ratifican la necesidad de un mayor incremento y la necesidad de modificar el método de reajuste del Salario Mínimo Legal.

El sector de trabajadores pide un incremento del 20,3%, e incluso afirman que según los análisis realizados por los gremios, el costo de vida actual ronda G. 7.614.000, por lo que sostienen que ese debería ser el parámetro para el salario mínimo.

La siguiente reunión del Conasam se fijó para el próximo miércoles 20 de mayo.

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Representante de empleadores se basan en el IPC

Por su parte, Enrique Vidal Lovera, representante del sector empresarial se refirió a la propuesta del sector trabajador de incrementar en 20,3% el salario mínimo y añadió que dichos datos van a presentar a su centro de estudios económicos, pero de antemano añadió que no están de acuerdo con varios puntos del análisis presentado por los trabajadores para justificar el incremento del salario mínimo.

“Inicialmente, nosotros no estamos de acuerdo con muchos puntos del análisis que presentaron se basan en datos del año 1989, donde la composición de la familia era totalmente distinta a la que es hoy. “La tasa de fecundidad en esa época era del 4,5 y hoy está en el orden del 2,4. O sea que la familia que era de cinco, hoy día apenas llega a tres. Entonces, eso incide muchísimo en el salario mínimo”, afirmó al término del encuentro que busca establecer un consenso para el reajuste del SML que actualmente está en G. 2.899.048.

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Van a estudiar otros índices

De acuerdo a lo declarado por Vidal Lovera, hay otros índices que van a estudiar y en su momento van a presentar ante la Conasam.

“Yo vengo solamente pensando única y exclusivamente en lo que dice la ley, y lo que dice la ley es lo que va a salir en la inflación al 31 de mayo, que todavía no lo tenemos”, apuntó refiriéndose al método de la variación por inflación.

Desde distintos sectores y desde el mismo gobierno han reconocido que el actual parámetro (variación anual del Índice de Precios al Consumidor del BCP) utilizado para reajustar el salario mínimo es insuficiente.

Cabe señalar que al cierre de abril, la inflación acumulada desde el último ajuste del año pasado, ronda el 2,4% y se estima que en este ritmo de la inflación general, el incremento al SML rondaría apenas G. 87.000, monto totalmente insuficiente, considerando la suba registrada en los precios de los principales bienes de la canasta, especialmente de los alimentos.

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“Se puede vivir con un salario mínimo”

Ante la consulta de que si considera que el salario mínimo actual de G. 2.899.048 cubre las necesidades de una familia, el representante del sector empleador dijo que efectivamente, el monto actual considera que cubre las necesidades de una familia promedio.

Enrique Vidal Lovera justificó esta afirmación considerando que una familia promedio en Paraguay está compuesta por 3,5 personas y multiplicado por el costo de canasta del índice de pobreza (que se calcula para establecer la pobreza monetaria) que ronda los G. 900.000, el monto global sería alrededor de G. 3.150.000 por familia que no alcanza siquiera 1 SML. Lo que no tuvo en cuenta Vidal Lovera es que el costo de la canasta sobre la cual se calcula la pobreza está desfasada, ya que el última encuesta para actualizar este indicador data de hace casi 20 años, lo mismo que la canasta para medir la inflación que data del 2017 y que ahora está en fase de actualización con la Encuesta de Presupuesto Familiar (EPF) que llevan a cabo el INE con el BCP