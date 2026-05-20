Ley de Energías Renovables: ¿en qué consiste lo que reglamentó Peña?

Ayer, martes, el presidente Santiago Peña firmó un decreto que reglamenta la ‘Ley de Energías Renovables No Convencionales’, un instrumento legal con el que el Gobierno busca atraer al país inversiones privadas en la generación de electricidad por medios no hidráulicos y así que la demanda de energía en el país supere eventualmente la capacidad de generación.

En comunicación con ABC Cardinal este miércoles, el ministro Javier Giménez, jefe de gabinete del Poder Ejecutivo, explicó que la ley cuya reglamentación fue suscrita ayer “es un marco legal para incentivar que el sector privado entre a generar electricidad con energías no hidráulicas” como, por ejemplo, energía solar, eólica o de biomasa.

Según dijo, la ley reglamentada provee “el incentivo adecuado y las reglas claras” para que capitales privados inviertan en granjas solares u otras formas de generación de energía limpia y renovables con “seguridad y previsibilidad”.

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Comentó que, en paralelo, el Gobierno está trabajando en un proyecto de ley similar para energías hidráulicas, que eventualmente permitiría al sector privado invertir en “pequeñas centrales hidroeléctricas” en los ríos internos del país.

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Aumento de demanda por “grandes industrias electro intensivas”

El objetivo de estas leyes, según explicó el ministro Giménez, es evitar que la capacidad de generación de energía eléctrica del país eventualmente se quede “corta” ante el incremento de la demanda, en particular con el eventual ingreso al país de inversiones de “grandes industrias electro intensivas” que el Gobierno busca incentivar, como instalaciones de procesamiento de inteligencia artificial.

Estas industrias generan inversión, pero también mayor demanda, señaló y subrayó que por detrás de la estrategia económica de atracción de esas inversiones debe haber una de creación de nuevas fuentes energéticas.

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“Si vamos a depender solo de la ANDE (la estatal Administración Nacional de Electricidad) vamos a quedarnos cortos porque hay mucha demanda, se están creando las condiciones para que el sector privado pueda aportar”, enfatizó.