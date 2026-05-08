Encarnación: advierten que el posible “Niño Godzilla” podría afectar a la región en los próximos meses

Desde la Dirección de Gestión de Riesgos de la comuna encarnacena advierten que estudios realizados sobre la temperatura del agua del océano Pacífico vaticinan un posible fenómeno de El Niño.

Según las mediciones, el aumento de cuatro grados en la temperatura del agua hará que las condiciones generen grandes precipitaciones, clima húmedo y caluroso desde agosto de este año.

Por la envergadura de los eventos meteorológicos, determinaron que se trata de un “Niño Godzilla”, debido a que las tormentas generadas serán de gran intensidad y por un tiempo extendido.

Es un término mediático para describir un fenómeno extremadamente e inusualmente intenso, proyectado para tener un fuerte impacto en el segundo semestre de 2026.

Se caracteriza por un calentamiento extremo de las aguas del Pacífico ecuatorial, superando los valores típicos, lo que provoca lluvias torrenciales, inundaciones, sequías severas y olas de calor a nivel mundial.

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Llegaría a la región

El responsable del área, ingeniero Víctor Vázquez, detalló que la ciudad no está preparada para este tipo de fenómenos, por lo que será recurrente ver desbordes de arroyos, anegaciones urbanas y estragos en viviendas durante los temporales.

Según las estimaciones, se maneja que, de confirmarse este fenómeno, hay un 100 % de probabilidad de que esta zona del país esté en el área de cobertura. Vázquez refirió que toda la región oriental estará dentro de esta área de afectación.

¿Qué se puede hacer?

El técnico afirmó que las autoridades deberían tomar con seriedad la advertencia e identificar posibles zonas peligrosas, ya sea por probabilidad de desborde o anegaciones. Se estima que las precipitaciones serán intensas, puntuales y con grandes acumulaciones en poco tiempo.

Esto permitirá tener planes de contingencia en el caso de que se presente el peor escenario posible, de tal modo que se eviten desgracias.

A la población indicó que es necesario preparar los techos, los desagües y las canaletas para evitar que causen problemas durante esta temporada de lluvias intensas. Manifestó, además, que se debe tomar conciencia y evitar estar en lugares cercanos a zonas de inundación.

También explicó que habrá que estar atentos aboletines meteorológicos que avisarán sobre la presencia o el advenimiento de fenómenos climáticos intensos.

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¿Por qué ocurriría este fenómeno?

Este fenómeno ocurre cuando los vientos alisios, que normalmente soplan de este a oeste y empujan el agua cálida hacia Asia y Oceanía, se debilitan significativamente o incluso invierten su dirección. Al suceder esto, la enorme masa de agua caliente que suele estar en el Pacífico occidental se desplaza hacia las costas de América, elevando la temperatura del mar en zonas donde usualmente es más fría.

La denominación “Godzilla” (o “súper Niño”) surge cuando las anomalías térmicas superan los registros históricos (como los de 1997-1998 o 2015-2016), alcanzando temperaturas de 2,5 °C a 3 °C por encima del promedio. Este exceso de calor actúa como combustible para la atmósfera, alterando la circulación del aire a nivel global.

Como consecuencia, se generan cambios drásticos en el clima mundial. Mientras que en las costas de Sudamérica provoca lluvias torrenciales e inundaciones devastadoras, en otras regiones.

En la actualidad, los científicos advierten que el cambio climático está aumentando la frecuencia e intensidad de estos eventos extremos, haciendo que los episodios “monstruosos” de El Niño sean cada vez más probables.