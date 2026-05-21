Conajzar allana locales ante presuntas apuestas deportivas ilegales en Pedro Juan Caballero

Según informó la titular de Conajzar, Carolina Del Río Villalba a ABC Color, los procedimientos fueron ejecutados junto con la Dirección contra Hechos Punibles Económicos y Financieros de la Policía Nacional, en cumplimiento de mandamientos judiciales de allanamiento.

Operativos en locales “SportsPy. Bet”

Del Río Villalba afirmó en el curso de la entrevista que ambos establecimientos operaban bajo la denominación “SportsPy. Bet”.

“En coordinación con el Ministerio Público y la Dirección contra Hechos Punibles Económicos y Financieros de la Policía Nacional, se dio cumplimiento a mandamientos judiciales de allanamiento en dos locales comerciales ubicados en la ciudad de Pedro Juan Caballero, departamento de Amambay”, señaló.

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Agregó que “los mismos fueron identificados con la denominación ‘SportsPy. Bet’, donde se constató la explotación ilegal de apuestas deportivas”.

Incautaron equipos y documentos

Durante los operativos realizados anteayer incautaron varios elementos que, presuntamente, eran utilizados en la actividad clandestina investigada. Entre los objetos decomisados figuran CPU, gabinetes, dispositivos móviles, impresoras, tickets, documentos y otros equipos tecnológicos.

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Desde Conajzar indicaron que todos los elementos serán sometidos a análisis y que pasarán a formar parte de las evidencias dentro de la causa penal.

Conajzar aclara que no existe plazo de regularización

La institución también aclaró que no existe un plazo para que los propietarios presenten documentos de habilitación debido a que la explotación de apuestas deportivas requiere autorización expresa del organismo estatal.

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“No existen plazos para que los dueños de estos locales de explotación clandestina presenten documentos que demuestren su habilitación, teniendo en cuenta que dicha modalidad es otorgada indefectiblemente mediante licitación pública nacional, conforme a la Ley N.º 1016/97, modificada y ampliada por la Ley N.º 7438/2025, y su Decreto reglamentario N.º 3846/2025”, explicó la titular de Conajzar.

Añadió que toda operación sin autorización de Conajzar es considerada clandestina, que puede derivar en la incautación inmediata de bienes, clausura de locales y procesos penales.

Investigación seguirá en el Ministerio Público

Tras los allanamientos realizados el martes último en Pedro Juan Caballero, corresponderá ahora al Ministerio Público continuar con la investigación para determinar las responsabilidades de las personas involucradas en la explotación ilegal de apuestas deportivas.

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La pesquisa podría derivar en imputaciones por explotación clandestina de juegos de azar y en otros hechos punibles que eventualmente surjan en el transcurso de la investigación.