Mayor superficie de producción de tomate impulsa la lucha contra el contrabando, dice el ministro

El titular del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Carlos Giménez, durante un acto en San Patricio, se refirió al pedido del presidente de la Asociación de Pequeños Productores Jaiko porâve rekavo de la compañía Potrerito Yvate, Luis Benítez. El dirigente instó a implementar un censo para identificar a los verdaderos productores, a fin de depurar el padrón y lograr que los recursos públicos lleguen a donde corresponda.

El titular del MAG entregó un tractor con sus implementos agrícolas a la Asociación de Pequeños Productores Jaiko porâve rekavo de la compañía Potrerito Yvate, de San Patricio.

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“Muchas veces, personas que realmente trabajan en la producción se quedan sin oportunidades porque no les llegan los recursos. Esta situación no solo ocurre en Misiones, sino en varios puntos del país. Existen personas que piden beneficios en nombre de los campesinos que no son productores, sino que son dirigentes que finalmente buscan capitalizar algún interés político, electoralista o partidario”, señaló Giménez durante un discurso que pronunció durante el acto.

Añadió que en contra de ese flagelo que destruyó gran parte de la agricultura paraguaya, es importante que el propio presidente de la Asociación haga un análisis crítico, porque afecta a todos.

“La entrega de dinero que se hace no llega al objetivo que realmente debe alcanzar. En Paraguay ni siquiera se tenía una oferta permanente de tomate; eso para mí es inconcebible. Hoy día se está logrando una oferta más sostenible en el tomate y muchos otros rubros que tenemos”, agregó.

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La producción local y la oferta de tomate y otros productos paraguayos permite que el contrabando se reduzca, porque ya no le es negocio al contrabandista. El objetivo es mantener la producción durante todo el año, y eso es posible, expresó el titular del MAG.

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Entrega de maquinaria

Giménez señaló que, si bien la entrega de maquinaria no resuelve todos los problemas de los productores, permite trabajar y buscar una agricultura más eficiente, que realmente requiere la agricultura familiar.

“Las máquinas estarán trabajando en fincas de pequeños productores para lograr una agricultura competitiva y sostenible que necesita Paraguay. Para ello, se debe adaptar la tecnología, que muchas veces las familias dedicadas a la producción familiar no tienen las condiciones para utilizarla”, concluyó.