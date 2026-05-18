Concejal de Ayolas denuncia aprobación irregular de ejecución presupuestaria 2025

Almirón señaló que su decisión responde a la falta total de documentación respaldatoria para analizar la ejecución presupuestaria remitida por el Ejecutivo municipal. Indicó que no acompañará una aprobación sin control y cuestionó especialmente la ausencia de informes relacionados con transferencias realizadas a entidades sin fines de lucro.

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“El órgano contralor tiene la obligación de garantizar transparencia en la rendición de cuentas, pero los documentos requeridos nunca fueron entregados”, expresó el concejal. También sostuvo que durante el tratamiento legislativo se intentó acelerar la aprobación sin una revisión adecuada de los desembolsos millonarios realizados a distintas comisiones.

El edil recordó que la ejecución presupuestaria fue aprobada por mayoría simple durante la sesión realizada el pasado 27 de abril. Su postura crítica fue acompañada por las concejales Claudia Maudslay (PLRA) y María Victoria Giménez (ANR – HC), quienes también solicitaron continuar con el estudio del expediente.

De los 12 integrantes de la Junta Municipal de Ayolas, nueve participaron de la sesión. La moción de aprobación fue presentada por Denis Flores (ANR – HC) y secundada por los colorados de Honor Colorado, Ovidio Villalba. A favor votaron además Héctor Villalba, Víctor Espínola y el liberal Lucio Amarilla. No estuvieron presentes Luis Vera Cuéllar, William Aquino y Diosnel Bogado, todos pertenecientes a la ANR – HC.

“Con otros colegas vimos como una falta de respeto que algunos miembros hayan presentado un dictamen favorable sin habernos comunicado previamente. Pedimos más tiempo porque todavía faltaban documentaciones y respuestas a consultas realizadas al intendente”, manifestó Almirón.

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Según el concejal, durante el 2025 la administración municipal habría desembolsado aproximadamente G. 3.000 millones a comisiones sin fines de lucro. De acuerdo con los documentos analizados, la Comisión de Desarrollo de Ayolas (CODEA) habría sido una de las entidades más beneficiadas.

Refinanciar prestamo

Otro punto cuestionado fue el pedido de autorización para refinanciar un préstamo de G. 761 millones obtenido a través de una entidad bancaria durante el 2024. El crédito, según se explicó, fue solicitado debido a problemas de liquidez ocasionados por retrasos en pagos de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) por servicios de limpieza prestados en propiedades de la binacional entre el 2024 - 2025.

Los recursos obtenidos habrían sido destinados al financiamiento de salarios, dietas y honorarios de la administración municipal. Para Almirón, tanto el manejo de estos fondos como el proceso de aprobación merecían un análisis más profundo antes de recibir el aval legislativo.

Cuestión netamente política

Por su parte, el presidente de la Junta Municipal, Euclides Romero (ANR – HC), rechazó las acusaciones y aseguró que la denuncia tiene un trasfondo político. Señaló que actualmente el Partido Colorado atraviesa un proceso interno con miras a definir el próximo 7 de junio a su candidato a intendente de Ayolas.

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Romero afirmó que la ejecución presupuestaria fue remitida con toda la documentación correspondiente y que la Comisión de Hacienda y Presupuesto realizó el estudio pertinente. Además, sostuvo que no existía necesidad de esperar el vencimiento del plazo legal para aprobar el documento.