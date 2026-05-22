Intervención irregular en Villa Elisa: ANDE denuncia a contratista municipal ante la Policía

Una comitiva técnica de la ANDE intervino, de urgencia, un frente de obras en la vía pública de la ciudad de Villa Elisa luego recibir una denuncia formal en la sede local de la institución. Los fiscalizadores comprobaron la manipulación del sistema de distribución eléctrica por personal que no autorizado por la estatal para operar en las redes de media o baja tensión.

El procedimiento administrativo y técnico fue ayer, cuando los técnicos de la ANDE llegaron hasta la intersección de la Avda. Américo Picco y Hungría, en pleno barrio Centro de Villa Elisa. En el sitio, el personal especializado corroboró de forma directa que una empresa contratista de la Municipalidad local se encontraba ejecutando trabajos sobre la red de distribución eléctrica

A raíz del incidente, las autoridades del sector emitieron una aclaración institucional sobre las atribuciones técnicas de las administraciones locales. La entidad reconoció expresamente que los Municipios pueden ejecutar obras de infraestructura mediante la modalidad de subcontratación o tercerización de empresas privadas.

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No obstante, la estatal enfatizó, de forma tajante, las regulaciones obligatorias para intervenir en las redes: “Dichos trabajos deben contar indefectiblemente con la aprobación y fiscalización de la ANDE, requisito que no fue cumplido en el presente caso”, explica la administración central a través de un comunicado emitido tras el suceso.

La falta de supervisión oficial motivó un pronunciamiento de la ANDE con el fin de proteger sus activos y salvaguardar la operación del servicio en la zona. Ante cualquier falla técnica derivada de estas maniobras no declaradas, la empresa estatal deslindó toda responsabilidad respecto a eventuales inconvenientes que pudieran afectar directamente la calidad y la continuidad del suministro de energía eléctrica para los usuarios de Villa Elisa.

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“La ANDE deslinda toda responsabilidad sobre cualquier accidente por electrocución que pudiera involucrar a personas no autorizadas que intervengan en la red de distribución”, indicaron.

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En cumplimiento con las recomendaciones e instrucciones jurídicas formalizadas por la Asesoría Legal de la ANDE, las autoridades regionales acudieron a las instancias policiales para dejar constancia del peligro que supuso la intervención en la red.

La jefatura técnica radicó la denuncia correspondiente ante los oficiales de la Comisaría N.º 13 de la ciudad de Villa Elisa a los efectos legales pertinentes.