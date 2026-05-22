Licitación de planta solar: ANDE convoca a audiencia pública virtual para comprar energía fotovoltaica

Con la convocatoria a audiencia pública, la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) formaliza el inicio del proceso de Licitación Pública Internacional para la adquisición de energía eléctrica producida por una futura Central Solar Fotovoltaica de 140 MW de potencia. Esta planta se ubicará en el distrito de Loma Plata, departamento de Boquerón.

Los interesados en la licitación ya pueden acceder a la documentación preliminar de la licitación mediante el buscador del portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). El documento de licitación puede ser obtenido a través del siguiente enlace: https://www.contrataciones.gov.py/buscador/audiencias.html?nombre_licitacion=Fotovoltaica&estado=&order=&page=1

La iniciativa se posiciona como el primer gran llamado bajo el paraguas de la Ley N.° 7599/2025 de “Modernización del Régimen que Regula y Fomenta la Generación de Energía Eléctrica a partir de Fuentes de Energías Renovables No Convencionales No Hidráulicas”. Apenas un día después de la emisión del Decreto reglamentario N.° 6034/2026, la estatal remitió a la DNCP su solicitud para realizar la audiencia, apurando los plazos administrativos para incorporar capital privado en la generación solar local.

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Una alianza técnica con el Banco Mundial

Para el diseño técnico y la estructuración del pliego de bases, la ANDE tuvo el respaldo y acompañamiento técnico del Banco Mundial. Según la empresa estatal, este soporte financiero e internacional apunta a dar transparencia y competitividad al proceso de selección del inversionista privado, quien operará bajo la figura jurídica de una Sociedad de Objeto Específico (SOE).

El marco legal vigente establece que la totalidad de la energía generada por la planta tendrá como único y exclusivo comprador a la ANDE.

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El contrato resultante entre el Estado paraguayo y el oferente seleccionado tendrá una vigencia de 27 años de suministro ininterrumpido. La normativa interna estipula que las licitaciones internacionales para la adquisición de energías renovables no convencionales solo se justifican cuando están destinadas a cubrir la demanda interna prevista en el Plan Maestro de Generación, o a sustituir producción propia si la estatal decide ampliar sus márgenes de exportación de energía eléctrica.

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El fin de la dependencia de líneas de 800 kilómetros

Según el pliego de bases y condiciones, denominado “Antecedentes ANDE” en la página de la DNCP, la construcción de esta obra de infraestructura en el Chaco Central responde a una necesidad técnica urgente para revertir la debilidad del sistema eléctrico regional.

Actualmente, la totalidad del consumo de la zona occidental depende del envío de electricidad desde las centrales hidroeléctricas del sureste, luego de recorrer distancias de entre 700 y 800 kilómetros de transmisión. Este trayecto lineal genera severas pérdidas técnicas y un encarecimiento de los costos operativos de distribución.

Debido a que el Chaco no cuenta con plantas generadoras propias en funcionamiento, la red actual es incapaz de mitigar las fluctuaciones de tensión causadas por la variabilidad de la carga de consumo. Esta situación deriva en cortes frecuentes del servicio, que afectan directamente al sector productivo. Al inyectar potencia en forma directa en el nodo chaqueño, la planta solar aportará estabilidad a la red local, aumentará la confiabilidad del servicio y reducirá las mermas por transporte, señala el documento.

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El perfil de consumo de Boquerón encaja en la tecnología fotovoltaica, ya que el pico de demanda regional ocurre al mediodía, coincidiendo con la máxima radiación solar. Este incremento en las horas diurnas está directamente impulsado por el dinámico crecimiento de las pequeñas industrias locales y de la actividad agroindustrial de las cooperativas menonitas de la zona.

Obras complementarias para la inyección de potencia

El diseño del proyecto exige que la empresa adjudicada asuma de forma integral y a su entera responsabilidad el diseño, construcción, operación y mantenimiento tanto de la planta solar como de su infraestructura de interconexión. Técnicamente, la planta se ubicará en un radio de 25 a 30 kilómetros de la actual Subestación Loma Plata de 220 kV. La energía recolectada por los paneles se elevará en una subestación interna propia antes de ser transportada.

Para el traslado de la energía, el pliego impone la construcción de una nueva Línea de Transmisión de 220 kV en simple terna, cuya franja de dominio o servidumbre de paso deberá ser gestionada y pagada en su totalidad por el inversor privado.

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Asimismo, el contrato incluye la adecuación y ampliación de las barras de la subestación receptora de la ANDE, liberando espacio físico mediante el desmontaje de equipos obsoletos para montar las nuevas posiciones de bahía.

La viabilidad total del proyecto se acopla a otras inversiones paralelas que la ANDE ya ejecuta en el Chaco. Entre ellas se destaca la instalación de un Compensador Estático de Reactivos (SVC) de -80/+150 MVAr en Loma Plata, proyectado para regular los voltajes y asimilar de manera segura la intermitencia de las centrales renovables, sin poner en riesgo el Sistema Interconectado Nacional (SIN).