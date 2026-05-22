MEF pagó cerca de US$ 5 millones a proveedores del Estado

La Dirección General del Tesoro Público (DGTP) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) confirmó que esta semana abonó G. 30.134 millones (US$ 4,86 millones) a proveedores y acreedores del Estado, a fin de honrar compromisos vinculados a las Solicitudes de Transferencias de Recursos (STR) ingresadas entre el lunes 11 de mayo y miércoles 20 de mayo de este año.

Pagos según fuente de finaciamiento

El boletín remitido por el MEF señala que, con Fuente de Financiamiento 10 “Recursos del Tesoro”, se abonarán G. 8.377 millones; con Fuente 20 “Recursos del Crédito Público”, G. 10.622 millones; y con Fuente 30 “Recursos Institucionales”, G. 11.135 millones.

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Los pagos corresponden a proveedores de los ministerios de Justicia, de la Niñez y Adolescencia, de Obras Públicas, de Industria y Comercio, de Empleo y Seguridad Social, de Agricultura y Ganadería, Tecnologías de la Información y Comunicación la Dirección de Beneficencia y Ayuda Social, entre otras instituciones del Estado.

La cartera económica refirió, además, que el calendario detallado de pagos se encuentra disponible en el sitio web institucional, en el apartado Consulta Ciudadana – Calendario de Pagos – Pago a Proveedores. También puede visualizarse en el portal denominado Servicios en Línea.

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Asimismo, esta información puede consultarse en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, en la sección Compras Públicas, submenú Pagos, dentro del calendario correspondiente del MEF.