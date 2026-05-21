Caja Fiscal: Saldo rojo en aumento y llegó a US$ 143 millones en cuatro meses

De acuerdo con los datos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el monto de los ingresos por aportes de los afiliados en el mes de abril del presente año fue de G. 320.405 millones, mientras que los egresos por pagos de jubilaciones y pensiones totalizaron G. 532.981 millones, lo que arroja una diferencia de G. 212.577 millones (unos US$ 34 millones al cambio actual).

En tanto que en el acumulado entre enero y abril del presente año, el déficit llega G. 882.136 millones, unos US$ 143 millones al cambio actual, que representa una brecha del 42% que se cubre en su mayor parte con los impuestos pagados por la ciudadanía y significa casi US$1,1 millones de déficit por día.

De acuerdo con el reporte del MEF, los ingresos en el primer cuatrimestre fueron de G. 1,19 billones, mientras que los egresos del fondo en dicho periodo representaron unos G. 2.079 billones.

En cuanto al comparativo anual, se observa un aumento del 8% respecto al mismo periodo del año pasado cuando el saldo rojo en el primer cuatrimestre llegaba a G. 814.352 millones. Sin embargo, por la baja del tipo de cambio, el valor del déficit en dólares aumentó en 40% en el mismo periodo comparado en un año.

La entidad es administrada por la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones del MEF, que cuenta con 238.490 funcionarios activos aportantes, tiene registrado a 72.329 jubilados y 12.448 pensionados.

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Resultado por sectores

Según los datos oficiales, militares, policías, docentes , magistrados judiciales y docentes universitarios representan los sectores deficitarios con una diferencia del 72%, 58%, 48%, 20 y 23% respectivamente de los ingresos con respecto los egresos al mes de abril último. En el caso de los militares, sus ingresos al mes de abril sumaron G. 87.992 millones, mientras que sus gastos G. 313.635 millones, lo que arrojó una diferencia negativa de G. 225.643 millones.

Por otra parte, los policías sumaron aportes por G. 164.638 millones, y sus egresos fueron por G. 392.156 millones, que arrojó una diferencia negativa de G. 227.518 millones. Con respecto al sector de los docentes, sus aportes sumaron G. 448.599 millones, pero sus gastos llegaron a G. 865.841 millones, que generó también un saldo rojo de G. 417.242 millones.

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Una reforma parche a la Caja Fiscal

En tanto crece el saldo rojo de la Caja Fiscal, el presidente Peña promulgó en marzo pasado la Ley 7633 de una reforma que apenas permitirá reducir en un 40% esa diferencia en el tiempo, cuando la propuesta inicial pretendía un 60% de impacto.

Esto debido a que el proyecto que presentó el Ejecutivo inicialmente sufrió modificaciones en el Congreso por la presión de docentes, donde se negoció una “reforma light” o parche que solo empujaría el problema hacia adelante.