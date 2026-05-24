Se complica el cumplimiento de la meta fiscal este año, advierte economista

El déficit fiscal anualizado al cuarto mes del año se ubicó en 2,2% del Producto Interno Bruto (PIB) y de persistir las condiciones actuales, es probable que para fin de año no se logre cumplir con el objetivo de volver a los límites establecidos en la Ley de Responsabilidad Fiscal de ubicar el déficit de la Administración Central en 1,5% del PIB, advirtió el economista Rodrigo Ibarrola del Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya (Cadep).

La baja del dólar impacta en las cuentas públicas, según el economista Rodrigo Ibarrola, quien manifestó que los ingresos aduaneros cayeron 8% interanual en el mismo periodo del año pasado, afectando directamente la recaudación.

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Ibarrola comentó que los ingresos aduaneros siguen cayendo por impacto del dólar, y a abril último, se reportó una baja del 8% interanual respecto al mismo periodo del año, rompiendo un poco las proyecciones que tenía el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de poder llegar a la convergencia fiscal en el presente periodo y en este periodo se completaría 9 años consecutivos fuera del límite establecido en la Ley.

El dólar registra una devaluación cercana al 23% interanual frente al guaraní, lo que ha impactado en la proyección de las recaudaciones presupuestadas para el presente año. En su plan de Presupuesto General para el 2026, se previó sobre un tipo de cambio de G.7.800, mientras que el cambio real sigue con tendencia a la baja y el viernes cerró en G. 6.170

Añadió que lo que inicialmente se tenía como objetivo de reducir la inflación importada, terminó dando vuelta y está complicando otros sectores, y en esto está complicando en parte de las finanzas públicas, por lo que hoy estamos con un déficit anualizado del 2,2%.

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“Esto quiere decir que si todo continua como está hasta ahora, va terminar en 2,2% o cercano a estos términos” , expresó. En sentido, lamentó que tampoco hay avances en materia de reducción de gastos tienen muchas falencias, y además de muchos gastos que no se puede tocar por su rigidez como el caso de los gastos sociales (salarios, gastos del personal) y transferencias de programas sociales (adulto mayor, hambre cero y otros).

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Muy optimistas con la recaudación

Añadió que si bien estos programas ciertamente tienen un objetivo, a su parecer no tuvieron muy en cuenta la capacidad en término de los recursos del Estado o fueron muy optimistas con la recaudación que esperaban a lograr con la fusión de la Dirección Nacional de Aduanas con la Secretaría de Estado de Tributación, (SET), hoy Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT).

“Ciertamente hubo un salto inicial al comienzo pero tiende a su cauce normal que es crecer al ritmo de inflación más PIB a lo largo del tiempo y es lo que estamos viendo ahora”, puntualizó.

Por otro lado, comentó que encuentra cierta ventaja con la caída del dólar y es que se paga menos intereses en término de dólares al cambio actual. “Entonces por ahí podrían haber ciertas ventajas”, puntualizó.

Tema de las deudas otro factor que complica

Por otra parte, el economista detalló que otro factor que complica el cumplimiento fiscal es el tema de las deudas, independientemente de cómo se hará o que mecanismos se utilizarán para saldar las mismas, aquí es donde entra la figura del factoraje o sesión de derecho de deuda que está actualmente en revisión.

Aquí recordó que antes de aprobarse el presupuesto de Obras Públicas ya los contratistas habían advertido que este presupuesto que se va aprobar ni siquiera daba para pagar las deudas antes y mucho menos para las nuevas.

En cuanto al factoraje o cesión de derechos explicó que es una de las vías que se están analizando para solucionar el tema de deudas así generar un poco capital de trabajo que hasta ahora no está habiendo demasiado, pero preocupa la lentitud para definir los lineamientos para que esto ya empiece a fluir.

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“Aquí lo que se debe definir es quien carga con el costo financiero, eso es lo que el Gobierno debe definir”, indicó.

Añadió que la situación preocupa porque no hay una definición, y tal vez las empresas grandes tienen espalda para aguantar, pero las pequeñas no y tienen que paralizar completamente y les está perjudicando bastante.

También ahora hay un proyecto de ley con media sanción para pagar los intereses moratorios por certificado de obras culminadas e impagas, mediante emisión de bonos, o se mas deuda que se estima unos US$ 100 millones más al saldo de lo adeudado propiamente a las constructoras de unos US$ 300 millones y a las proveedoras de salud de unos US$ 1.000 millones

“No se cómo va ser eso, pero veo difícil que se vaya a cumplir la regla fiscal este año y no solamente por el dólar, sino por el ritmo de la recaudación y todo el tema de las deudas a definir. Esta complicado, a no ser que hagan un recorte muy importante o un salto grande en recaudaciones, extraordinario distinto del que estamos viendo”. Advirtió