La caída del dólar sigue impactando en la recaudación aduanera, según la DNIT

El director nacional de Ingresos Tributarios, Óscar Orué, explicó en conversación con ABC que el impacto de la baja de la divisa estadounidense en la recaudación tributaria es “mixto”, ya que un dólar más bajo abarata el costo de los bienes importados y puede incentivar un mayor volumen de operaciones. Sin embargo, señaló que desde el punto de vista fiscal, el efecto es negativo porque los tributos se liquidan sobre valores convertidos a guaraníes.

“Los valores de importación convertidos a moneda local son menores y, en consecuencia, aun cuando el volumen importado se mantenga o incluso aumente, los impuestos vinculados al comercio exterior, como el IVA a la importación y los aranceles, tienden a registrar una menor recaudación en términos nominales”, sostuvo.

El titular de la DNIT detalló que al cierre de abril el valor imponible de las mercaderías importadas en dólares creció 5,2%, pero la depreciación del dólar en 20,5% provocó una reducción de 16,2% en la base imponible expresada en moneda local. Este comportamiento se viene observando desde hace unos meses y acentúa a medida que el dólar viene cediendo ante el guaraní, afectando fuertemente las proyecciones de las recaudaciones dentro del Presupuesto General de la Nación (PGN) para el presente año que se proyectó el año pasado con un tipo de cambio de G. 7.800.

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Efecto sobre Aduanas

Orué detalló que la situación afecta principalmente al componente aduanero de la recaudación, uno de los sectores más sensibles a las variaciones cambiarias. Según explicó el titular de la DNIT, el contexto continuará teniendo incidencia en el corto plazo mientras el tipo de cambio permanezca en niveles bajos.

No obstante, indicó que hacia el segundo semestre del año las comparaciones interanuales podrían estabilizarse debido al efecto base, considerando que desde julio de 2025 el dólar ya había iniciado una trayectoria descendente.

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“Las variaciones observadas en la recaudación reflejarán de manera más precisa el desempeño real de la actividad económica y del comercio exterior, reduciendo el impacto derivado del tipo de cambio”, afirmó.

DNIT apunta a fortalecer controles

Consultado sobre las medidas para mitigar el impacto en la recaudación, Orué recordó que el tipo de cambio es un factor exógeno y que su comportamiento depende de variables macroeconómicas fuera del alcance de la DNIT.

Aun así, aseguró que la institución está reforzando mecanismos de control, gestión de riesgos y fiscalización tanto en Aduanas como en impuestos internos, con el objetivo de compensar eventuales caídas en los ingresos vinculados al comercio exterior.

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“Se busca que eventuales caídas en la recaudación vinculada al comercio exterior puedan ser compensadas por un mejor desempeño en los impuestos internos”, indicó.

Mantienen proyección de ingresos

Pese al escenario cambiario, la DNIT mantiene sin cambios su proyección de ingresos tributarios para este año. Orué explicó que el monitoreo permanente de las distintas fuentes de recaudación, junto con el análisis de variables macroeconómicas y sectoriales, permite sostener las estimaciones previstas inicialmente.

El titular de la administración tributaria finalmente remarcó además que el fortalecimiento del cumplimiento voluntario y una mayor eficiencia administrativa forman parte de la estrategia para sostener los niveles de recaudación en un contexto de menor dinamismo aduanero.