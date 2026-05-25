Itaipú será sede de reunión de Unesco a nueve años de ingresar a Red de Biosfera

Itaipú Binacional se prepara para recibir a aproximadamente 250 participantes de alto nivel en el marco de la 38ª Sesión del Consejo MAB-ICC, el principal órgano de gobierno del Programa Hombre y la Biosfera de la Unesco. El encuentro, que congrega a representantes de Estados miembros, organismos de las Naciones Unidas, organizaciones no gubernamentales y expertos internacionales, se desarrollará el próximo 3 de junio de 2026. Este acontecimiento internacional sitúa al territorio nacional en el centro de la agenda global de conservación, destacan.

El 14 de junio de 2017, el Consejo Internacional de Coordinación aprobó la incorporación de la hidroeléctrica a la Red Mundial de Reservas de Biosfera, un hito histórico por tratarse de la primera central de su tipo en el mundo en acceder a dicho estatus. Aquella resolución se tomó durante la 29ª sesión del organismo en París, Francia, en atención al rol estratégico de la represa en la protección del Bosque Atlántico del Alto Paraná (BAAPA).

A casi nueve años de este reconocimiento, la Reserva de Biosfera Itaipú (RBI) se extiende sobre una superficie de 1.047.438 hectáreas, abarcando un total de 16 municipios entre los departamentos de Alto Paraná y Canindeyú. En este espacio geográfico cohabitan más de 250.000 personas, quienes hoy forman parte de las iniciativas de desarrollo sustentable impulsadas por la entidad. La validación de la Unesco ratificó formalmente las tareas de responsabilidad ambiental que la binacional ejecutaba en la región desde hace décadas.

Lea más: Unesco reúne a su consejo de biosfera en Itaipú y suspenden visitas turísticas por una semana

Involucramiento comunitario y producción sostenible

En la actualidad, la RBI atraviesa un proceso de consolidación operativa que apunta directamente a la participación de los actores locales. La estrategia busca que los propios pobladores asuman un rol protagónico en la implementación de un modelo de producción sostenible que equilibre la rentabilidad económica con el resguardo socioambiental. El objetivo final de este esquema de gestión es asegurar el bienestar común dentro de esta área de influencia.

Bajo la coordinación de la binacional, estas áreas protegidas operan como espacios de concertación donde se articulan los ecosistemas terrestres con las actividades humanas. La administración de la reserva persigue conciliar la preservación de la biodiversidad con el uso racional de los recursos disponibles. De acuerdo con los lineamientos establecidos, la RBI enfoca sus tareas en tres ejes fundamentales: la protección del entorno (recursos genéticos, especies y paisajes), el desarrollo económico y el soporte logístico.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El consejo que sesionará en las instalaciones de la represa está integrado por 34 estados miembros que evalúan periódicamente la gestión y las nuevas nominaciones de reservas a nivel global. Los organizadores locales enfatizan el impacto de la actividad, señalando que “el evento constituye un hito clave en la proyección del Paraguay hacia el exterior”, debido a la envergadura de las delegaciones internacionales que participarán de las deliberaciones en el departamento de Alto Paraná.