Unesco reúne a su consejo de biosfera en Itaipú y suspenden visitas turísticas por una semana

La infraestructura de la represa más grande de Sudamérica se convertirá en el epicentro de las discusiones globales sobre conservación y desarrollo sostenible. Por este motivo, la administración de Itaipú determinó el cese temporal de los recorridos turísticos habituales para garantizar la seguridad y la logística del encuentro. La medida afectará tanto a los circuitos técnicos como a los espacios de recreación y contacto con la naturaleza que administra la entidad.

“Por motivo de la realización de la 38ª Sesión del Consejo Internacional de Coordinación del Programa Hombre y la Biosfera (MAB-ICC) de la UNESCO, a celebrarse en nuestra sede, se suspenderá la programación turística”, publicó la binacional en sus redes sociales.

La suspensión temporal afecta de manera directa a los principales espacios turísticos de la zona de Hernandarias y Ciudad del Este. Los viajeros y delegaciones escolares no podrán ingresar a los circuitos tradicionales durante los siete días que dure el evento de la Unesco.

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La lista de lugares inhabilitados incluye los recorridos por la propia Central Hidroeléctrica Itaipú, las visitas guiadas al Tekotopa Centro Ambiental y las jornadas de eco-turismo en la Reserva Natural Tatí Yupí. Asimismo, el espectáculo nocturno de la Iluminación Monumental quedará cancelado durante esa semana.

La reapertura de los circuitos se realizará de manera regular una vez concluidas las sesiones del consejo internacional.

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Para mitigar el impacto en los planes de los visitantes y canalizar las dudas del sector turístico, la entidad unificó sus canales de atención. Los interesados en obtener más informes pueden comunicarse directamente a las líneas telefónicas +595 (61) 599-8094 y +595 (61) 599-8040. De igual forma, está habilitado el correo electrónico oficial cturistico@itaipu.gov.py.