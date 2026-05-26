Buscan crear “otra Itaipú” pero con paneles solares: se puede duplicar la capacidad actual

La posibilidad de duplicar la potencia instalada de Itaipú fue expuesta por el ingeniero Pedro Domaniczky, superintendente de Energías Renovables de la binacional, durante su participación en el panel “Energía y construcción en Paraguay, desafíos para la sostenibilidad”, organizado en el marco de la 26.ª edición de Constructecnia, en el Centro de Convenciones de la Conmebol en Luque.

El plan estratégico busca mitigar la total dependencia que tiene la central de los regímenes de lluvias y del caudal del río Paraná, permitiendo un agresivo crecimiento eléctrico sin necesidad de inundar nuevas tierras ni alterar el acuerdo tripartito de navegación.

“El embalse de Itaipú es un embalse de 134.000 hectáreas, es decir, estamos hablando de 134.000 canchas de fútbol, una superficie bastante grande. Si tan solo consideramos un escenario de 10% para hacer ese aprovechamiento hidroenergético pareado, hidrosolar, estamos hablando prácticamente de casi otra Itaipú solar en potencia también instalada, es decir, casi 14.000 megas más de potencia instalada”, reveló Domaniczky.

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Mitigar la evaporación y ganar eficiencia

Este modelo de generación hidrosolar plantea una sinergia perfecta con la represa tradicional, asegura el ingeniero. Durante las horas de mayor radiación solar —cuando el consumo se dispara en Paraguay debido al uso masivo de acondicionadores de aire—, los paneles operarían a su máxima capacidad, equilibrando la carga y permitiendo “ahorrar” agua en los embalses para los momentos de alta demanda nocturna.

Además, Domaniczky destaca que la colocación de estas estructuras flotantes reduce hasta en un 70% la evaporación puntual del agua cubierta. Al mismo tiempo, el propio vapor del lago y el viento generan un efecto de enfriamiento natural que optimiza la producción de los paneles entre un 10% y 12% más en comparación con las plantas construidas en tierra firme.

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Los números reales de la planta piloto

Para demostrar que este proyecto no se queda solo en simulaciones teóricas de papel, el superintendente de Energías Renovables de la binacional destacó que Itaipú ya opera una planta piloto de 0,75 hectáreas en la que se despliegan 1.584 paneles solares de última generación (tecnología tipo N / Topcon). Dijo que el sistema genera 1.116 kilovatios (kW), energía suficiente para abastecer a unas 700 viviendas de escasos recursos, y actualmente cubre de forma directa el 40% de todo el consumo interno de la propia central hidroeléctrica.

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Esta instalación representa hoy la tercera mayor planta solar flotante de Sudamérica (superada por un complejo en San Pablo, Brasil) y utiliza los cuatro inversores de corriente eléctrica más grandes de la región paraguaya.

Licitación de banco de almacenamiento

Para contrarrestar la intermitencia propia de la energía solar (causada por el paso de nubes o días de tormenta), el expositor confirmó que ya se encuentra en pleno proceso licitatorio para la compra y acople de un banco de almacenamiento de baterías de 4,4 MW, asegurando la estabilidad total de la inyección energética.

El objetivo final de documentar esta experiencia a escala real es validar los costos y el rendimiento técnico para plantear no solo a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) sino también al sector privado, bajo el nuevo marco regulatorio nacional, para replicar este modelo en zonas críticas del territorio, como el Chaco paraguayo, donde la escasez de agua y el calor extremo urgen soluciones tecnológicas de vanguardia.