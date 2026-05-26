Che Róga Porã 3.0: ¿cuáles son los cambios y nuevos beneficios?

El presidente de la República, Santiago Peña, recibió al ministro del MUVH, Juan Carlos Baruja, y a la presidenta de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), Stella Guillén, quienes detallaron las innovaciones al programa “Che Róga Porã 3.0″.
Dichas autoridades confirmaron tres modificaciones principales en el programa habitacional:
- Aumento del monto financiable: pasa de G. 609 millones a G. 652 millones para familias de hasta 6 salarios mínimos
- Nuevo rango de beneficiarios: se incorpora a familias con ingresos de entre 6 y 9 salarios mínimos, antes excluidas del programa, con una tasa preferencial del 9,9% y plazos de financiación de hasta 30 años
- Ampliación territorial: El programa también amplía su alcance territorial para proyectos habitacionales en Asunción y el área metropolitana. Antes, en Asunción el tope era G. 725 millones, hoy en Capital y el departamento Central es de hasta G. 797 millones.
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Otra innovación es la incorporación de PRODESI – Che Róga Porã, un mecanismo destinado al financiamiento de desarrolladores inmobiliarios, con una tasa del 9,9%, con el objetivo de aumentar la oferta de viviendas dentro del programa.
Más de 5.500 viviendas y expansión del programa
De acuerdo con los datos oficiales, Che Róga Porã ya registra:
- Más de 5.500 viviendas entre créditos aprobados y en análisis
- Presencia en 17 departamentos
- Articulación con 33 entidades financieras
- Más de 40.000 empleos generados
La presidenta de la AFD aseguró además que el programa ya alcanzó en mayo la meta de colocación prevista para todo el 2026, con US$ 86 millones colocados en lo que va del año y US$ 185 millones acumulados.
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Gobierno gestionará nuevo préstamo
Durante la conferencia de prensa realizada desde Mburuvicha Róga se confirmó además que el Ejecutivo gestionará un nuevo préstamo de US$ 200 millones para sostener la expansión del programa habitacional.
Las autoridades argumentaron que las modificaciones responden al aumento del valor de la tierra y a la necesidad de ampliar el acceso a la vivienda para sectores de clase media.
El ministro Baruja afirmó que las mejoras buscan ampliar el acceso real a la vivienda propia, duplicando plazos y reduciendo tasas frente al sistema financiero tradicional.