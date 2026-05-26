Che Róga Porã 3.0: ¿cuáles son los cambios y nuevos beneficios?

El presidente de la República, Santiago Peña, recibió al ministro del MUVH, Juan Carlos Baruja, y a la presidenta de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), Stella Guillén, quienes detallaron las innovaciones al programa “Che Róga Porã 3.0″.

Dichas autoridades confirmaron tres modificaciones principales en el programa habitacional:

Aumento del monto financiable: pasa de G. 609 millones a G. 652 millones para familias de hasta 6 salarios mínimos

Nuevo rango de beneficiarios: se incorpora a familias con ingresos de entre 6 y 9 salarios mínimos, antes excluidas del programa, con una tasa preferencial del 9,9% y plazos de financiación de hasta 30 años