Contraloría advierte que Nubicom puede perder licencia 5G si no presta el servicio

La empresa Nubicom Paraguay S.A., la desconocida firma de origen salteño, Argentina, a la que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), presidida por Juan Carlos Duarte, otorgó la licencia 5G, puede perder su autorización en caso de no demostrar la prestación comercial efectiva del servicio dentro del plazo establecido en el pliego de bases y condiciones.

Así lo advirtió la Contraloría General de la República (CGR), que continúa avanzando con una Fiscalización Especial Inmediata (FEI) sobre el proceso de adjudicación y operación de la compañía. El ente remitió a Conatel una Comunicación de Observaciones en la que enfatiza que, hasta el momento, no existe evidencia suficiente que permita acreditar que Nubicom ya presta efectivamente el servicio 5G al público.

Conatel deberá responder a la observación en un plazo de cinco días, según documentos a los que accedió ABC.

La Contraloría recordó que el artículo 39, párrafo 179 del Pliego de Bases y Condiciones Generales (PBCG) establece que el incumplimiento del licenciatario en instalar y comenzar la efectiva prestación de los servicios dentro de los plazos previstos constituye causal para la cancelación de las licencias otorgadas, previo sumario administrativo.

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Asimismo, el artículo 36, párrafo 174 del mismo pliego dispone que el licenciatario cuenta con 180 días corridos, desde la entrada en vigencia de la licencia, para instalar los sistemas, ponerlos en funcionamiento e iniciar la prestación comercial efectiva de los servicios proyectados, conforme al plan de negocios presentado, lo que Nubicom no estaría cumpliendo.

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Contraloría detecta solo operación técnica inicial

En el informe remitido a Conatel, la CGR señaló que la documentación presentada por el ente regulador acredita únicamente una operación técnica inicial de la red, pero no demuestra de manera concluyente la prestación comercial efectiva del servicio al público.

El Equipo Auditor solicitó a Conatel informes técnicos, jurídicos y documentales sobre el estado de cumplimiento de Nubicom, además de documentación relacionada con planes comerciales, tarifarios, contratos, altas de usuarios, facturación, reportes de tráfico y cualquier evidencia que demuestre disponibilidad real del servicio.

Según el análisis de la Contraloría, Nubicom solicitó la inspección para habilitación comercial mediante el expediente ME-AS-01191/2026, mientras que Conatel realizó una inspección técnica el 9 de abril de 2026, verificando componentes de red móvil, acceso radioeléctrico, transmisión y pruebas técnicas.

También se constató la existencia de un sitio web operativo, planes comerciales y un canal telefónico de atención al cliente.

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A esto se suma un informe técnico de mayo de 2026 que detectó ocupación de las sub-bandas E y F por parte de Nubicom, lo que constituye evidencia de emisión u operación radioeléctrica. Sin embargo, el mismo documento señaló que no se detectó actividad en las sub-bandas G y H desde las estaciones de monitoreo utilizadas.

En este sentido, la Contraloría concluyó que no existen documentos suficientes que acrediten usuarios reales activos, contratos suscriptos, facturación emitida o tráfico comercial efectivo.

“No se visualiza documentación suficiente que demuestre de manera concluyente la prestación comercial efectiva del servicio al público mediante altas reales de usuarios, contratos suscriptos, facturación emitida, reportes de tráfico comercial o registros equivalentes”, sostiene el informe.

La ley establece como una “infracción grave”

La CGR recordó además que la Ley Nº 642/95 considera una infracción grave no iniciar la prestación de servicios de telecomunicaciones dentro de los plazos y condiciones previstos en la licencia otorgada.

En ese sentido, advirtió que el pliego exige no solamente la instalación técnica de los sistemas, sino también el inicio efectivo de la prestación comercial al público.

“La falta de evidencia documental sobre usuarios activos, contratos suscriptos, facturación emitida o tráfico comercial limita la posibilidad de concluir con certeza si la licenciataria inició efectivamente la prestación comercial del servicio dentro del plazo previsto”, señala la observación.

Por ello, Conatel deberá responder y remitir documentación adicional que sustente su postura respecto al cumplimiento de Nubicom.

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Vínculos con el poder

Nubicom Paraguay S.A. fue vinculada al Grupo Vázquez, exsocio del presidente Santiago Peña. Además, Osmar Coronel —fundador y exdirectivo de ueno Bank— ya apareció públicamente como CEO de la compañía en eventos internacionales del sector.

Según Conatel, la firma ya ofrece servicios comerciales de internet en la zona de Villa Morra, Asunción, pese a contar únicamente con una radiobase operativa.

El ente regulador sostiene que la aprobación oficial se produjo el 10 de abril, dentro del plazo previsto, y que tres días después, el 13 de abril, Nubicom comunicó formalmente el inicio de la oferta comercial de sus servicios, descartando además que la empresa haya solicitado una prórroga.

Sin embargo, la propia Conatel reconoció que no dispone de datos de clientes activos de la compañía, uno de los principales puntos observados por la Contraloría.