Conatel sostiene que “mimada” Nubicom ya ofrece 5G, pero la Contraloría lo pone en duda

La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), presidida por Juan Carlos Duarte, informó ayer a ABC Color que la empresa Nubicom Paraguay SA —la desconocida firma de origen salteño, Argentina, que obtuvo la polémica adjudicación de una licencia 5G— ya ofrece servicios comerciales de internet en la zona de Villa Morra, Asunción, pese a contar únicamente con una sola radiobase operativa.

La situación vuelve a poner bajo la lupa la dudosa adjudicación, especialmente porque la Contraloría General de la República (CGR) continúa avanzando con una Fiscalización Especial Inmediata (FEI) sobre el proceso de adjudicación de las licencias 5G, en medio de criticas sobre un aparente favoritismo hacia Nubicom.

Justamente ayer el ente de control remitió la Comunicación de Observaciones a la Conatel para su descargo, en la que destacó que si bien la documentación remitida acredita operación técnica inicial de la red, no resulta suficiente para acreditar de manera concluyente la prestación comercial efectiva del servicio al público (Observación 5).

Entre otros puntos, la CGR destacó las siguientes observaciones:

No se evidencia documentación específica que acredite la elevación al MITIC de los aspectos de ciberseguridad correspondientes a la licenciataria Nubicom Paraguay SA.

No se visualiza análisis técnico suficiente sobre la incidencia de la modificación de la Remote Radio Unit (RRU) originalmente aprobada en la Ingeniería en Detalle.

Falta de documentación suficiente sobre las variaciones o rectificaciones de potencia y/o consumo del equipamiento modificado.

No se evidencia un mecanismo de seguimiento detallado, medible y actualizado respecto al despliegue de las veintidós Estaciones Radiobase para los OEE, previstas para el año 1.

La empresa fue vinculada al Grupo Vázquez, exsocia del presidente Santiago Peña, mientras que Osmar Coronel —fundador y exdirectivo de ueno Bank— ya apareció como CEO de la compañía en eventos internacionales del sector.

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Conatel afirma que Nubicom ya inicio la<b> </b>oferta comercial de sus servicios

Para Conatel, Nubicom está cumpliendo. Ayer, el directorio del ente regulador de telecomunicaciones recibió a un equipo periodístico de ABC, donde el principal referente técnico del proceso licitatorio, Víctor Martínez, actuó como vocero y sostuvo que la empresa cumplió con las exigencias establecidas en el pliego de bases y condiciones.

De acuerdo con dicho documento, en el párrafo 174, la empresa disponía de un plazo de 180 días corridos, computable desde el inicio de la vigencia de las licencias (13 octubre del año pasado), para instalar y poner en funcionamiento sus sistemas, además de comenzar la prestación efectiva y comercial de los servicios proyectados, conforme al plan de negocios presentado junto con su solicitud.

“El directorio aprobó las obras e instalaciones y, sobre esa base, conforme al párrafo 174 del pliego, quedaron habilitados a iniciar la prestación de servicios”, explicó.

Martínez detalló que la fiscalización técnica de Conatel verificó el funcionamiento de un “core” de una estación radiobase 5G instalada en la zona de Villa Morra, específicamente en el data center de Teisa.

Según el funcionario, la aprobación oficial se dio el 10 de abril, justo en el plazo previsto, y tres días después, el 13 de abril, Nubicom comunicó formalmente el inicio de la oferta comercial de sus servicios, descartando que la compañía haya solicitado una prórroga.

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Una sola radiobase y sin clientes confirmados

Consultado sobre si la empresa ya cuenta con usuarios activos, Martínez admitió que Conatel no dispone de esa información.

“No estoy al tanto de eso, pero el pliego no exige tener clientes; exige que exista una oferta comercial del servicio”, señaló.

El funcionario indicó que Nubicom publicó sus tarifas en medios impresos, tal como exige el reglamento, ofreciendo un plan de 250 GB por G. 330.000.

Sin embargo, reconoció que actualmente la cobertura se limita únicamente al entorno del Shopping Villa Morra. “Hoy la cobertura que tienen es en esa zona y gradualmente irán ampliando”, afirmó.

Pliego obliga a un mínimo de 22 radiobases

De acuerdo con la documentación, el pliego obliga a la empresa a alcanzar un mínimo de 22 radiobases durante el primer año y 200 en los primeros cuatro años de operación.

Al respecto, Martínez aseguró que la compañía presentó un plan mucho más ambicioso, con 900 radiobases en cinco años, con una inversión proyectada de US$ 78 millones. Empero, hasta ahora solo cuenta con una sola radiobase, de acuerdo con el ente regulador.

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Claro ya cuenta con 50 radiobases, pero defienden red 5G “pura” de Nubicom

La otra adjudicada del proceso, AMX Paraguay SA (Claro), presenta un escenario totalmente distinto.

Conatel confirmó que la empresa ya cuenta con 50 radiobases verificadas y aprovechó su infraestructura 4G previamente instalada para acelerar el despliegue, informó el ente de control.

“Claro ya tenía un core existente e hizo upgrades. En sitios ya existentes agregaron equipamientos 5G”, explicó Martínez.

En contraste, explicó que Nubicom desplegó una arquitectura “standalone”, es decir, una red exclusivamente 5G, debido a que no posee infraestructura 4G previa.

Según Martínez, la empresa implementó tecnología bajo el estándar “release 17” de la 3GPP, superior al mínimo requerido por el pliego. “Su red es 5G pura. No depende de una red 4G como ocurre con Claro”, sostuvo.

¿Y el servicio de telefonía?

Asimismo, Martínez añadió que Nubicom fue cumpliendo una serie de requisitos regulatorios exigidos por Conatel. Entre ellos, mencionó la presentación del modelo de contrato para abonados, el plan comercial, las tarifas, la habilitación de un sitio web institucional y de una línea de atención al usuario.

Asimismo, indicó que solicitó un rango de numeración y el correspondiente código de operador de red, pasos necesarios para avanzar en la habilitación comercial.

No obstante, el vocero aclaró que la firma todavía no está obligada a ofrecer servicios de telefonía móvil.

“El operador entrante no tiene obligación de prestar telefonía durante el primer periodo de licencia; sí transmisión de datos”, explicó Martínez.

En ese sentido, señaló que lo verificado por Conatel fue exclusivamente la transmisión de datos mediante tecnología 5G.

La situación difiere de Claro, que sí debe ofrecer servicios de telefonía debido a su condición de operador ya establecido en el mercado local.

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Tecnología india y sistema japonés

Martínez manifestó además que Nubicom contrató a la firma india Tejas para la provisión de equipamientos, empresa que trabaja con Nokia.

Asimismo, indicó que incorporó tecnología de gestión “Open RAN” de la japonesa Rakuten, lo que permitiría combinar equipos de distintos fabricantes dentro de una misma red.

“Otra ventaja es que pueden mezclar radiobases de distintas marcas, algo que la arquitectura tradicional no permite”, explicó.

Pese a las explicaciones técnicas brindadas por Conatel, persisten las dudas sobre el proceso de adjudicación y sobre la capacidad real de la empresa para competir en el mercado de telecomunicaciones.

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La controversia se profundiza considerando que Nubicom pasó de ser prácticamente desconocida en el sector local a convertirse en adjudicataria de una de las licencias tecnológicas más importantes de los últimos años del país, al parecer, por sus poderosos vínculos con el Gobierno.