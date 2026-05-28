Gobierno no sube impuestos pero sí “inventa tasas”, afirma economista

Para el economista Jorge Garioche, más allá de la necesidad o del porcentaje del aumento del salario mínimo, el Estado debería enfocar sus esfuerzos en el “verdadero problema del mercado liberal”, que es la informalidad.

“De algún modo, todos tienen razón pero no todos se están enfocando en el verdadero problema del mercado laboral paraguayo: 6 de cada 10 paraguayos todavía siguen trabajando en condiciones de informalidad. Vamos a hacer un desgaste enorme en la discusión de cómo se debería calcular el salario mínimo pero, si llegamos a un acuerdo, ese acuerdo de políticas públicas o de pacto social va a ser con un efecto mínimo”, planteó.

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Señaló que Paraguay tiene el valor más alto de salario mínimo en comparación con países vecinos como Argentina y Brasil, pero la diferencia está en que en esas naciones tienen mayor tasa de formalidad.

Destacó, en ese contexto, que la formalidad es un factor que necesariamente debe discutirse, pues garantiza cuestiones como el seguro social, la posibilidad de que el trabajador siga teniendo ingresos ante problemas médicos y también reciba una jubilación.

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Impacto para todos: Gobierno “inventa nuevas tasas”

Así también, Garicoche resaltó que numerosos precios de la canasta básica familiar van subiendo paulatinamente tras el aumento del sueldo mínimo, afectando así a todos los trabajadores en general.

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Además, en otro momento, ante la consulta planteada, el economista no descartó la posibilidad de que el aumento del salario mínimo tenga como fin el incremento de la recaudación pública, a través de las múltiples tasas que dependen del salario mínimo, como sanciones penales, tasas municipales y otros.

“La hipótesis es muy interesante, no tengo elementos como para negarlo. Efectivamente, hoy, la promesa del Gobierno que constantemente se repite es no subir impuestos pero sí vemos que, ante cada posibilidad que existe, te inventan una nueva tasa. Resolución que hoy sale, generalmente está saliendo con una tasa”, resaltó.

Baja del dólar

En otro momento, el economista habló ante la posible intervención del Banco Central del Paraguay en el mercado del dólar.

“Hay un elemento que se está hablando poco que es el crecimiento del sistema financiero. Es importante un monitoreo constante el desarrollo de nuevas herramientas por parte del Banco Central para dar esa liquidez y esa estabilidad al mercado cambiario y, por sobre todo, a los niveles de liquidez del sistema financiero”, planteó.

Además, destacó que esta situación del dólar impacta directamente en el Presupuesto de Gastos de la Nación, pero nadie habla al respecto.

“Es cierto que el Presupuesto General de Gastos de la Nación se envía muchísimo antes de que finalice el año y se determina el dólar que está más o menos en esa época. El año salió G. 7.500 y después se desplomó a G. 6.000. ¿Acaso nadie del Ejecutivo o del Legislativo se dio cuenta de esa caída que ya había en el segundo semestre del año pasado? Es un punto muy débil culpar a eso cuando la situación es que hemos incrementado los gastos y no estamos acompañando el ritmo de ingresos. Eso ya se sabe hace un año. Hoy, a mediados de año, el cumplimiento de la regla fiscal a 1,5% es imposible", consideró.

Finalmente, sostuvo que el rol del Banco Central del Paraguay no es el de proteger el margen de las empresas. “Tiene un rol de estabilidad del sistema financiero. Y el sistema financiero, cuando se ve desequilibrado, es bueno que entre a través de alguna herramienta a paliar esa situación. Hay momentos particulares en donde uno entra y golpea tremendamente al mercado cambiario”, señaló sobre la posible intervención del BCP.