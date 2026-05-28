Expo 2026: este es el calendario de eventos y conciertos

El lanzamiento de la Expo ARP 2026 se realizó anoche y se confirmó la participación de cerca de 200 empresas expositoras y la cartelera artística del Ruedo Central, bajo el lema “Lo que mueve el país”.

La Expo, ubicada en la ruta PY03 de Mariano Roque Alonso, abrirá oficialmente sus portones el sábado 11 de julio, pero el acto de inauguración será el lunes 20 de julio a las 17:00.

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Calendario principal de la Expo2026

Shows musicales en el Ruedo Central

11 de julio: Néstor en Bloque y Marilina

18 de julio: Wisin, Kchiporros y DJ Amílcar

25 de julio: Ke Personajes, Talento de Barrio y DJ Cami

Otras actividades destacadas

12 de julio: Expo Asador

16 de julio: Expo Empleo, en el Salón Germán Ruiz

19 de julio: Fan Fest por la final del Mundial y desfile de personajes de empresas expositoras

22 de julio: Show de motocross

24 de julio: Elección de Miss Expo

26 de julio: Networking de Gala como cierre del evento

Precios de las entradas a la Expo2026

Las entradas generales tendrán un costo de G. 25.000, mientras que los menores de hasta 12 años ingresarán sin costo, según informaron los organizadores.

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La expo del trabajo y la producción

Durante sus discurso de lanzamiento, el presidente de la Asociación Rural del Paraguay, Daniel Prieto, resaltó todo el trabajo y el futuro que se muestran en la Expo Paraguay 2026.

Además, agradeció a quienes participan de cada año de esta exposición del trabajo y la producción nacional. “Detrás de cada logro, hay miles de paraguayos que todos los días deciden apostar por el trabajo y el futuro”, señaló.

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Así también, destacó la resiliencia del sector productivo sobre todo. “El productor paraguayo aprendió a convivir con la incertidumbre: sabe que la lluvia no avisa, que los precios cambian, que la naturaleza impone sus tiempos y desafíos. El productor acepta esos riesgos, porque forma parte de su vida”, manifestó.

Finalmente, señaló que el Paraguay necesita confianza para seguir creciendo. “Y esa confianza se construye defendiendo el trabajo, respetando al que produce y entendiendo que el desarrollo del país depende de una alianza entre todos los sectores. Por eso, esta Expo es también un mensaje de optimismo, porque aún en tiempos desafiantes, Paraguay sigue avanzando gracias a su gente”, manifestó.

Por su parte, Silvio Vargas Jara, presidente del Directorio Ejecutivo Consorcio Expo, destacó el alcance histórico que ha alcanzado la Expo como fenómeno de identidad nacional.

“El año pasado, 1 de cada 10 paraguayos pasó por este predio. Eso ya no es una estadística de asistencia: es una señal de identidad. La Expo PY no es una feria sectorial, es la muestra más completa de un país entero. Aquí conviven la industria, el agro, los servicios, el comercio y hasta el primer empleo de un joven. La Expo contiene multitudes. Y nosotros tenemos el privilegio de mostrarlo”.

La coordinadora de la Comisión Central de Exposiciones, Dra. Johanna Botrell, destacó que este año se recibirán 2.700 animales del campo, con mayor diversidad de especies y razas.

Resaltó que la Expo es el espejo de un sector del país que no se detiene y que cada año demuestra su resiliencia, invierte y apuesta con más convicción. “Ese carácter tiene resultado”, concluyó.