Sector ganadero en alerta sobre impacto del dólar y la “transmisión justa de precios”

El presidente de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), Daniel Prieto, señaló que el mercado internacional se mantiene firme en la compra de la carne paraguaya y si bien el sector primario produce, el que exporta es el secundario, o sea, la industria cárnica (que está compuesta por los frigoríficos) y ésta es la que al parecer se queda con las principales ganancias.

Como el sector primario es tomador de precios (es decir, no fija las cotizaciones), al igual que el consumidor final (el último eslabón de la cadena comercial), indicó que siempre buscan mejorar la transparencia en la “justa transmisión del precio”.

“Veremos qué pasa ahora que aparecieron mercados nuevos y estaremos viendo cómo se desarrolla en los próximos meses esa situación, porque sin previsibilidad es muy difícil que se recupere el hato ganadero”, precisó, haciendo referencia a que el sector primario está sufriendo los precios bajo y esto, a su vez, impacta en la cantidad de producción (cada año hay menor cantidad de cabezas de ganado).

Lea más: Ganadería “bajo presión” por caída del dólar y aumento de costos

“El negocio pierde atractivo”

En tal sentido, la mayor preocupación del rubro es la rentabilidad del negocio, de acuerdo con lo explicado, pues se constata que no existe una “justa transmisión de precios”. Sin eso, aseguró, el negocio pierde atractivo, que es lo que buscan recuperar.

Según Prieto, existen mercados y cada vez son mejores, por lo que reiteró que se debe lograr una transmisión justa del precio y una previsibilidad en el tiempo que permita devolver la inversión que hace el productor primario.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Sobre el eslabón de los frigoríficos, añadió que la Comisión Nacional de la Competencia (Conacom) avanza con el sumario de investigación a siete industrias, a raíz de las denuncias realizadas en los medios de comunicación por los gremios ganaderos, acerca de fijación artificialmente baja de precios para pagar poco a los productores.

Preguntado si están colaborando con la Conacom en el sumario de investigación a siete industrias, respondió que hasta el momento no recibieron ninguna notificación ni pedido de informe.

“Esperamos que toda esta situación transparente a toda la cadena, desde el eslabón productivo hasta el consumidor nacional”, precisó el ruralista.

El impacto del dólar

Por otro lado, desde el año pasado el sector ganadero se muestra preocupado por la caída del dólar en el país, ya que al convertirlo a guaraníes impacta en sus costos (que se financian principalmente en moneda local).

Ante esto, días atrás directivos de la ARP se reunieron con autoridades del Banco Central del Paraguay (BCP) para analizar la evolución de las principales variables macroeconómicas y sus implicancias para el sector ganadero.

De acuerdo con un reporte que se publicó desde el gremio, el encuentro tuvo como eje principal el análisis del impacto de la apreciación del guaraní frente al dólar en la cadena de la carne bovina, así como un abordaje sobre su estructura y su relevancia en la economía nacional.

El titular de la ARP reiteró que ven con mucha preocupación la caída de la divisa norteamericana, ya que se ven afectados por el tipo de cambio.

Alegó que, cuando el precio del ganado tuvo un repunte, al mismo tiempo se registró también una depreciación del dólar, lo que volvió a impactar en la rentabilidad del negocio, afirmó.

Lea más: Dólar en baja: exportadores denuncian “shock cambiario” y exigen intervención del BCP

Insisten en la rentabilidad

El gremialista mencionó que al iniciar el año observaron con buenos ojos la implementación de instrumentos financieros, es decir, créditos blandos disponibles para la retención de vientres vacunos (inversión para aumentar el hato). Pero advirtió que sin rentabilidad es muy difícil avanzar en ese camino, considerando la actual situación del moneda extranjera.

“El sector tiene que abonar sus deudas, vender ganado para pagar cuentas. Es muy difícil que el rubro pueda sostenerse así, y la prueba es que cada año viene cayendo el stock ganadero. Es una señal clara que todos los sectores nos debemos sentar a buscar una solución para frenar esta situación”, puntualizó.