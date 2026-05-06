Expo: en qué quedó el máster plan de la ARP tras rescindir el contrato con la UIP

En julio de 2024, la ARP comunicó a la Unión Industrial Paraguaya (UIP) la decisión de rescindir el contrato de constitución del consorcio Expo ARP-UIP, con el objetivo de desarrollar un “Plan Máster Inmobiliario de rentabilización del Campo de Exposiciones de la ARP”, según se informó en ese momento.

Dos años después de la separación del consorcio, el presidente de la ARP, Daniel Prieto -reelecto recientemente para continuar en el cargo-, comentó a ABC que durante este segundo periodo se avanzará en la ejecución del anunciado máster plan para el predio.

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“Preservar el espíritu de la expo”

De acuerdo con Prieto, se trabaja en la remodelación del ruedo central y se analizan diversas alternativas con el objetivo de “tomar la decisión correcta, siempre preservando el espíritu de la Expo”.

Explicó que el proyecto busca que el predio perteneciente al gremio ganadero, ubicado en Mariano Roque Alonso, genere rentabilidad durante todo el año y no solo en julio, durante las semanas en que se realiza la exposición.

Evalúan proyectos

Añadió que el lugar cuenta con una importante extensión y una ubicación estratégica, por lo que se evalúan distintas alternativas para el desarrollo de proyectos de diversa índole.

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“El objetivo es que mi gestión consolide y apruebe el proyecto. Si se puede concluir, sería mejor; y en caso contrario, nos pondremos un plazo de dos a tres años”, indicó.

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Primer año sin la UIP

El año pasado, los ruralistas iniciaron una nueva etapa con la primera edición de “Expo Paraguay”, en consorcio con la Universidad Rural del Paraguay (URP). Para este año, en su segunda edición el evento está previsto del 11 al 26 de julio en Mariano Roque Alonso.

Además, se realizará la LXXX Exposición Nacional de Ganadería, que combinará negocios, tecnología, cultura y entretenimiento, convocando a miles de visitantes y consolidándose como un evento multisectorial de alcance regional.