29 de mayo de 2026 a la - 12:21

¡Atención!: lista de cortes y precios accesibles de carne que se ofertan en Tacumbú mañana

Mañana se realiza una nueva jornada de venta especial de carne vacuna a precios accesibles que organiza el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) en alianza con un frigorífico local, en el barrio Tacumbú de Asunción. En esta nota te contamos cuáles son los cortes y el precio de cada uno.

Por ABC Color

El MAG, en alianza estratégica con Frigo2000, anunció una nueva jornada de venta especial de carne vacuna a precios accesibles que se realizará mañana en el barrio Tacumbú de Asunción.

Según indican desde la cartera de Estado, el objetivo es beneficiar directamente a las familias paraguayas mediante productos de calidad y a costos más competitivos, ante el constante aumento del precio de la proteína roja para consumo local en el país.

La actividad se desarrollará este sábado frente a la Cooperativa 24 de Octubre Limitada, ubicada en la calle 14 de Mayo y 23 Proyectadas del barrio Tacumbú de Asunción, a partir de las 07:30 y se extenderá hasta agotar stock.

Durante la jornada estarán disponibles más de 10.000 kilos de carne vacuna de primera calidad, con distintos cortes y precios diferenciados.

Oferta de cortes de carne a precios accesibles

Agregan que esta iniciativa forma parte de una acción de responsabilidad social impulsada entre el sector público y privado que busca aliviar el costo de la canasta básica familiar para generar un acceso más directo a alimentos esenciales.

Desde la organización destacan que el objetivo principal es garantizar a las familias que habitualmente participan de las ferias y jornadas impulsadas por el MAG el acceso a carne vacuna de calidad a precios más convenientes que los ofrecidos en el mercado convencional.

Remarcaron que estas jornadas fortalecen el vínculo entre el campo y la ciudad, lo que permite que los productos lleguen directamente desde los productores hasta la mesa del consumidor, sin intermediarios.

El listado de los cortes y precios de carne es el siguiente:

  • Puchero de 2da por kilogramo: G. 14.000
  • Colita cuadril por kilogramo: G. 62.000
  • Rabadilla por kilogramo: G. 55.000
  • Sambarí por kilogramo: G. 42.000
  • Bife ancho porcionado por kilogramo: G. 52.000
  • Aguja porcionado por kilogramo: G. 42.000
  • Carnaza negra porcionado por kilogramo: G. 54.000
  • Tirita por kilogramo: G. 32.000
  • Costilla de novillo por kilogramo: G. 28.000
  • Carne chica por kilogramo: G. 25.000
  • Carnaza de 2da porcionado por kilogramo: G. 38.000
  • Higado porcionado por kilogramo: G. 15.000
  • Riñoncito por kilogramo: G. 10.000
  • Corazón porcionado por kilogramo: G. 14.000
  • Lengua por kilogramo: G. 20.000
  • Mondongo porcionado por kilogramo: G. 18.000
  • Pata vacuna por kilogramo: G. 15.000
