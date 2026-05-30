Cesión de deuda: sector vial considera inviable reglamentación que traslada comisiones a proveedoras

Para la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa), desde el momento en el cual los costos de la cesión o los intereses tienen que ser absorbidos por las empresas constructoras, la resolución 296 del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) se vuelve inviable, ya que la herramienta debía atender los millonarios compromisos del Estado con las empresas proveedoras y, finalmente, se les vuelve a cargar a las compañías con los costos financieros.

Paul Sarubbi, presidente de Cavialpa, conversó con ABC Color este sábado, y dijo sentirse “apenado y molesto” por el tiempo que perdieron los empresarios en reuniones con las autoridades, buscando una salida favorable para el pago de las deudas que el Estado mantiene con los proveedores del sector vial, desde hace más de un año inclusive.

“Esto molesta, ya que nos reunimos muchas veces por este tema, teóricamente iba a ser la salida. Y bueno, en esta situación queda descartado que se pueda utilizar esta herramienta (resolución 296) como una solución para que se pueda disminuir la deuda. Se vuelve absolutamente inviable para el sector que esta pueda ser una solución”, reiteró Sarubbi.

De acuerdo a lo que estipula la resolución 296 del MEF, emitida el viernes último, se establece que la deuda exigible será hasta el Ejercicio Fiscal 2025 y que no generará al fisco obligación adicional alguna al monto neto del crédito cedido, dejando a cargo de las proveedoras el pago de comisiones.

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Para reducir deudas, se debe ampliar presupuesto al MOPC

Sarubbi sostuvo que la resolución 296 generará un interés de US$ 45 millones para el sector, motivo por el cual la solución debe venir por otro lado: por medio del pago mensual de los certificados de obras y que de esta manera se vaya reduciendo la deuda existente hasta el día de hoy.

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“Para ello debe haber una ampliación presupuestaria del presupuesto del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, que el presupuesto para el año 2026 es insuficiente para poder pagar todas las obras que hay en ejecución más la deuda del año pasado también”, explicó.

Explicó que el Estado cuenta con recursos para hacer frente a la deuda, pues se trata de financiamiento externo aprobado por el Congreso Nacional, pero que no se ejecuta por el límite de déficit fiscal. “Hay obras que se ejecutan con fondos externos que ya tienen su plata y las obras locales son las que muchas veces no tienen fondos y se pagan de lo que se recauda de las contribuciones tributarias y de la emisión de bonos soberanos. Y bueno, el Estado tiene que ver cómo hacer para poder cubrir eso, debe emitir los bonos, tiene que usar desde sus impuestos y mejorar el gasto público”, resaltó.

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Sobre el último punto, hizo un llamado a las autoridades para que sepan racionalizar realmente los recursos, de modo a que sobre más dinero del Presupuesto General de la Nación para poder pagar todas las deudas. “Nosotros lo que necesitamos es que se nos pague al día, si no las obras no pueden continuar”, acotó.

Acumulación de deudas del actual Gobierno

En ese sentido, el presidente de Cavialpa reconoció que el actual Gobierno de Santiago Peña honró el 95% de las deudas que quedaron de la administración de Mario Abdo Benítez. Sin embargo, en la actual administración se repitió la misma situación y se acumularon las deudas por más de US$ 350 millones al cierre de 2025.

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Si bien el gobierno hace pagos mensuales, estos no son suficientes porque se van generando nuevos certificados de obras mes a mes, que constituyen nuevos compromisos sobre los viejos ya existentes.

“Hoy la deuda es de US$ 200 millones, más los intereses acumulados que son US$ 100. Estamos en una deuda total de US$ 300 millones. Si bien el Gobierno ha cumplido con los pagos prometidos de abril y mayo que ascienden a US$ 150 millones, la deuda se mantiene en US$ 300 millones ya que siguen ingresando certificados de obras”, refirió.

“De alguna u otra manera nosotros debemos cobrar, si no es a través de esto, debe ser a través de otro mecanismo. Lo que no puede pasar es que se sigan acumulando las deudas”, reafirmó.

Paralización de obras será un golpe para la economía

Sarubbi resaltó que en el escenario actual, crece la preocupación de la industria de la construcción por “las deudas acumuladas que se deben pagar”y, al mismo tiempo, por el limitado presupuesto para obras dentro del PGN 2026. Son recursos “insuficientes para las necesidades que tenemos”, aseguró, y adelantó que ya se debe ir trabajando en el Presupuesto General 2027, para que no se repita la misma crisis de falta de pagos y para que esté “acorde a las necesidades que tiene nuestro país” en materia de infrestructura.

Insistió en que las autoridades deben ser conscientes del motor económico que generan las obras viales en el país, las fuentes de empleo que generan y el desarrollo que impulsan las obras culminadas en las comunidades a nivel nacional. “No podemos dejar al país sin ninguna inversión en infraestructura. Si eso quedará en la nada, eso sería penoso”, sostuvo.

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Ministro se ausentará del país por una semana

Finalmente, el titular de las vialeras aseguró que el sector ya solicitó una reunión con las autoridades del MEF y que desde la cartera económica refirieron que el ministro de Economía y Finanzas, Óscar Lovera, no estará disponible toda esta semana por compromisos asumidos en el extranjero.

Con este esceniario, de acuerdo a lo que le comunicaron desde el MEF, los empresarios recién serán recibidos en la segunda quincena de junio.