Video: farmacéuticas y constructoras alertan sobre “default interno” por deuda del Gobierno

Rocío Figueroa, vocera de la Cámara de Representantes de Importadores de Productos Farmacéuticos (CRIPFA), indicó que la deuda del Estado con el sector farmacéutico alcanza actualmente unos US$ 775 millones y continúa aumentando mes a mes.

Explicó que el incremento está ligado al crecimiento de los servicios de salud en el país, con nuevos hospitales, mayor cantidad de consultas médicas y más diagnósticos de enfermedades que requieren tratamientos.

Según señaló, la ampliación del sistema sanitario –con hospitales como el de Coronel Oviedo y el Hospital del Sur– generó mayor demanda de medicamentos, pero el presupuesto destinado a salud no creció al mismo ritmo.

“Se amplió la compra de medicamentos, pero lo que se paga se mantuvo. Tenemos prácticamente un presupuesto que es la mitad de lo que se gasta”, afirmó.

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Amparos judiciales presionan el gasto

Otro factor que impacta en el presupuesto sanitario son los amparos judiciales para tratamientos médicos, especialmente en enfermedades graves como el cáncer.

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Figueroa explicó que estos recursos se utilizan cuando el sistema público no cuenta con medicamentos para líneas avanzadas de tratamiento. En esos casos, los jueces ordenan al Ministerio de Salud realizar compras urgentes.

De acuerdo con los datos expuestos por el sector, el gasto anual en amparos ronda US$ 120 millones, mientras que el presupuesto asignado para ese rubro es de apenas US$ 20 millones.

Incluso advirtió que el presupuesto de amparos ya se habría agotado entre enero y febrero de este año, lo que podría profundizar el problema financiero del sistema.

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Constructoras hablan de “default interno”

Desde el sector de la construcción también manifestaron su preocupación por los atrasos en pagos del Estado.

Paul Sarubbi, presidente de la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa), indicó que la deuda con las empresas constructoras ronda los US$ 360 millones, principalmente en obras del Ministerio de Obras Públicas.

Según explicó, el problema se agravó porque el presupuesto destinado a infraestructura se redujo, mientras continúan las licitaciones y compromisos contractuales.

“El país quiere mostrar seriedad fiscal y mantener el grado de inversión, pero al mismo tiempo estamos entrando en un default interno, porque no se están cumpliendo los contratos con los proveedores”, afirmó.

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Reclaman equilibrio entre disciplina fiscal y pagos

Sarubbi sostuvo que mantener indicadores macroeconómicos sólidos es importante, pero advirtió que la disciplina fiscal no debería sostenerse únicamente a costa de atrasos al sector privado.

“El ajuste no puede recaer solo sobre la inversión pública y sobre los proveedores del Estado”, señaló.

Agregó que la falta de pagos impacta no solo en las constructoras, sino también en toda la cadena productiva vinculada a las obras, incluyendo proveedores, trabajadores y pequeñas empresas.

Piden ajustar el presupuesto a la realidad

Tanto el sector farmacéutico como el de la construcción coincidieron en que el Gobierno debe adecuar el presupuesto a la demanda real de servicios y obras, o bien limitar las licitaciones a proyectos que puedan pagarse.

En ese sentido, los empresarios insisten en que la previsibilidad y el cumplimiento de los contratos son claves para mantener la seguridad jurídica y la confianza en la economía paraguaya.